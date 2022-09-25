Простой алгоритм восстановления волос дома — как за месяц вернуть локонам блеск и красоту

Поврежденные, тусклые и пересушенные волосы можно восстановить в домашних условиях всего за один месяц.

В этом убеждает трихолог Светлана Сиксай. Она рассказала журналистке издания Факты ICTV. Здоровье Наталье Жуковской, как вернуть своим локонам блеск и красоту.

Как восстановить поврежденные волосы и ухаживать за ними дома

Трихолог поделилась несколькими личными лайфхаками, как правильно ухаживать за поврежденными волосами.

Перед мытьем головы всегда наноси масло на сухие волосы.

Распредели его по всей длине и расчешись. Шампунь пересушивает волосы, а масло защищает. Лучше выбрать средства с аргановым маслом — они обеспечат глубокую реконструкцию и увлажнение локонов.

Мой шампунем только корни волос.

Образовавшаяся после нанесения шампуня пена во время ополаскивания снимет жирность со всей длины волос, но при этом не пересушит их.

Используй маски с протеинами шелка.

Если ты хочешь восстановить липидный баланс волос, маски с протеинами шелка идеально подойдут для этого. Однако помни, что маску можно держать на волосах в течение 15-30 минут, не больше.

Иначе волосы высохнут, а средство не даст желаемого эффекта.

Обязательно наноси кондиционер после мытья головы.

Маска работает со структурой волос, а кондиционер закрывает кутикулу. Наноси все моющие средства, начиная с кончиков.

Заботься о своем здоровье.

Трихолог отмечает, что состояние волос зависит не только от косметических процедур и ухода, но и от активного образа жизни, сбалансированного питания и отсутствия дефицита в организме витаминов и микроэлементов.

Если магазинные средства не дают желаемого эффекта, то читай, как сделать маску для волос в домашних условиях. Мы собрали рецепты натуральных масок для питания, увлажнения и урепления волос.

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