Замість тисячі недієвих засобів: натуральні маски для волосся в домашніх умовах — живильна, зволожувальна та для активного росту

Якщо влітку твоє волосся стає сухим, ламким і пошкодженим, а магазинні маски не дають жодного ефекту — залишається довіритись екологічному варіанту. Вікна з’ясували, які інгредієнти будуть дієвими та як зробити маску для волосся з них самостійно.

Маски для волосся в домашніх умовах

Влітку наше волосся страждає від високої температури, прямих сонячних променів, впливу хлору з басейну та інших чинників.

Щоб потурбуватися про нього, ти можеш двічі на тиждень робити органічну маску. Тоді відрізати сантиметри посіченого та ламкого волосся точно не доведеться.

Зараз також дивляться

Секретним інгредієнтом більшості масок для волосся є олії, вартість яких не така велика, як баночок у магазинах. Тож наші варіанти будуть на основі олій та натуральних інгредієнтів.

Як зробити маску для сухого волосся

Якщо твоє волосся сухе та росте дуже повільно, варто спробувати маску з кориці та кокосової олії. Кориця стимулює ріст волосся, а олія кокоса зволожує кінчики.

Щоб зробити живильну маску, візьми 3 ч. л. кориці з 2 ст. л. кокосової олії, добре перемішай. Отриману суміш нанеси на шкіру голови та кінчики волосся.

Зроби масаж та витримай 30-40 хвилин. Змивати маску потрібно шампунем.

Замість кокосової, можна ще використовувати олію чайного дерева, оливи чи будь-яку до вподоби.

Ще одним варіантом живильної маски є поєднання алое та яблука. Для цього візьми яблучне пюре, сік або гель алое та змішай у рівних пропорціях. Маску потрібно тримати 30-40 хвилин, а після неї промити волосся шампунем.

Зволожувальна маска для волосся — як зробити вдома

Авокадо корисне не лише для травлення, а й для волосся! Тож для зволоження радимо зробити маску з авокадо та гліцерином.

Для цього візьми м’якоть половини авокадо та чайну ложку гліцерину. Щоб посилити ефект зволоження, можна також узяти трохи нежирного йогурту.

Змішай це все в кашку, а потім нанеси на волосся на 30 хвилин. Змивай звичним для тебе способом.

Окрім гліцерину, авокадо можна змішувати з олією чайного дерева чи касторовою або ж із 20 краплями вітаміну Е.

У тандемі з авокадо добре працює і мед, який теж багатий на поживні речовини.

Маска від випадіння волосся в домашніх умовах

Якщо в тебе сильно випадає волосся, спробуй маски, які стимулюватимуть його ріст. Наприклад, маска з цибулі та лимона. Цибуля активно діє на волосяні фолікули, сприяє виробленню колагену.

Рецепт маски від випадіння простий — дві середні цибулини подрібни в кашку і додай чайну ложку лимонного соку. Суміш увітри в шкіру голови та витримай 30 хвилин. Для кращого ефекту можна загорнути голову в теплий рушник чи шапочку для ванни.

Змивати потрібно прохолодною водою з шампунем, щоб цибуля не залишила запаху.

Інший варіант маски від випадіння волосся — кавова гуща з ромашкою. Маска діє і як скраб, який розганяє кров та стимулює ріст нових волосинок. 1 ст. л. кавової гущі змішай із ромашковим відваром у рівних пропорціях.

Маску увітри в шкіру голови, рівномірно розподіли за довжиною волосся. Тримати її слід 30 хвилин, після чого змити водою.

Раніше ми розповідали, як зробити скраб у домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!