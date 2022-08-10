Вместо тысячи недейственных средств: натуральные маски для волос в домашних условиях — питательная, увлажняющая и для активного роста

Если летом твои волосы становятся сухими, ломкими и поврежденными, а магазинные маски не дают никакого эффекта — остается довериться экологическому варианту. Вікна поделились, какие ингредиенты будут действенными и как сделать маску для волос из них самостоятельно.

Маски для волос в домашних условиях

В летнее время наши волосы страдают от высокой температуры, прямых солнечных лучей, воздействия хлора из бассейна и других факторов.

Чтобы позаботиться о них, ты можешь дважды в неделю делать органическую маску. Тогда отрезать сантиметры секущихся и ломких волос точно не придется.

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Секретным ингредиентом большинства масок для волос являются масла, стоимость которых не так велика, как баночек в магазинах. Так что наши варианты будут на основе масел и натуральных ингредиентов.

Как сделать маску для сухих волос

Если твои волосы сухие и растут очень медленно, стоит попробовать маску из корицы и кокосового масла. Корица стимулирует рост волос, а масло кокоса увлажняет кончики.

Чтобы сделать питательную маску, возьми 3 ч. л. корицы с 2 ст. л. кокосового масла, хорошо перемешай. Получившуюся смесь нанеси на кожу головы и кончики волос.

Сделай массаж и выдержи 30-40 минут. Смывать маску нужно шампунем.

Вместо кокосового, можно использовать масло чайного дерева, оливы или любое по душе.

Еще одним вариантом питательной маски является сочетание алоэ и яблока. Для этого возьми яблочное пюре, сок или гель алоэ и смешай в равных пропорциях. Маску нужно держать 30-40 минут, а после нее промыть волосы шампунем.

Увлажняющая маска для волос — как сделать дома

Авокадо полезно не только для пищеварения, но и для волос! Для увлажнения советуем сделать маску с авокадо и глицерином.

Для этого возьми мякоть половины авокадо и чайную ложку глицерина. Чтобы усилить эффект увлажнения, можно взять немного нежирного йогурта.

Смешай это все в кашицу, а затем нанеси на волосы на 30 минут. Смывай привычным для тебя способом.

Кроме глицерина, авокадо можно смешивать с маслом чайного дерева или касторовым, а еще с 20 каплями витамина Е.

В тандеме с авокадо хорошо работает и мед, который тоже богат питательными веществами.

​​Маска от выпадения волос в домашних условиях

Если у тебя сильно выпадают волосы, попробуй маски, стимулирующие их рост. Например, маска из лука и лимона. Лук активно действует на волосяные фолликулы, способствует выработке коллагена.

Рецепт маски от выпадения прост — две средние луковицы измельчи в кашицу и добавь чайную ложку лимонного сока. Смесь вотри в кожу головы и выдержи 30 минут. Для лучшего эффекта можно завернуть голову в теплое полотенце или шапочку для ванной.

Смывать нужно прохладной водой и с шампунем, чтобы лук не оставил запаха.

Другой вариант маски от выпадения волос — кофейная гуща с ромашкой. Маска действует и как скраб, разгоняющий кровь и стимулирующий рост новых волосков. 1 ст. л. кофейной гущи смешай с ромашковым отваром в равных пропорциях.

Маску вотри в кожу головы, равномерно распредели по длине волос. Держать его следует 30 минут, после чего смыть водой.

Ранее мы рассказывали, как сделать скраб в домашних условиях.

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