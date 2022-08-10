Здоровье и красота

Вместо тысячи недейственных средств: натуральные маски для волос в домашних условиях — питательная, увлажняющая и для активного роста

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 10 августа 2022, 13:00
Як зробити маску для волосся в домашніх умовах
Фото: Unsplash

Больше новостей
Как самому создать платежку за газ
Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет
Чому не варто споживати смажену їжу
Больше вреда, чем удовольствия: диетолог объясняет, почему не стоит употреблять жареную пищу
Схуднення
“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна
казати ні
Волшебное слово “нет”: как научиться отказывать и не корить себя
Смотреть больше

Материалы по теме

Графік магнітних бур на серпень 2022
Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022
Що таке лептоспіроз: симптоми та чи можна вилікувати
Если купаться запрещено, то в воду не лезь! Что такое лептоспироз и чем он опасен
Біль у спині - ТОП-5 помилок під час лікування
Безосновательные МРТ, корсеты и витамины: топ-5 ошибок при лечении болей в спине, которые ты делаешь
Місячний календар стрижок на серпень 2022
Благоприятные даты для смены имиджа: лунный календарь стрижек на август 2022

Видео
0:11:54
Наслідки вибухів у Новофедорівці

Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Спас от неминуемой смерти 400 овец! Дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы найти укрытие
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 августа
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: поддержка тех, кто сейчас сражается за нашу независимость
0:04:52
Вместо тысячи недейственных средств: натуральные маски для волос в домашних условиях — питательная, увлажняющая и для активного роста
Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области
0:02:38
Курорт Затока
Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины
0:09:16
Яка ситуація на валютному ринку: чому заборонили обмінникам показувати курс
Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку
Больше видео
Чому не варто споживати смажену їжу
Читать дальше
Больше вреда, чем удовольствия: диетолог объясняет, почему не стоит употреблять жареную пищу

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь