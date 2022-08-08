Сахар и кофе — больше не блюдо: как приготовить скраб в домашних условиях

Казалось бы, и работаешь не круглосуточно, и время на отдых есть, но все равно утром чувствуешь ужасную усталость. Признавайся, бывало? Все дело в качестве отдыха. Поэтому, чтобы решить эту проблему, можно попытаться устроить себе спа-вечер и сделать скраб в домашних условиях.
Конечно, магазинные тоже довольно неплохие, некоторые даже любимые. Но бывает, что час релакса крайне необходим, а тот самый особенный скраб закончился. Да и в магазин иногда не успеваешь, или он уже закрыт.
Поэтому сделать скраб дома — хорошая идея и увлекательное занятие, которое отвлечет от просмотра новостей.
Как бы странно это ни звучало, но приготовить скраб можно из чего угодно. При этом помни, что он должен состоять из абразивных частиц, которые будут очищать кожу, и масляной основы, что поможет смягчить действие скраба и облегчить его нанесение.
Конечно, можно приготовить и сухой скраб, но высока вероятность того, что может появиться раздражение или аллергическая реакция. Если смешивать только мягкие компоненты и не добавлять абразивные частицы, то получится маска для тела или лица, а не скраб.
Для овсяного скраба понадобятся продукты, которые довольно часто можно увидеть на столе во время завтрака. Именно они помогут смягчить и успокоить кожу.
Все так же просто, как и во время завтрака. Просто тщательно смешай ингредиенты и получишь отличный скраб для спа-вечера.
Говорят, что именно кофейный скраб помогает улучшить вид проблемных участков. Поэтому его так часто пытаются воспроизвести производители косметической продукции. Кофеманы точно будут в восторге.
Прежде всего, нужно измельчить кофе, затем добавить к нему эфирное и оливковое масла. И все, больше ничего не нужно делать. Разве что наслаждаться запахом любимого напитка и отдыхом.
В народе говорят, что если смешать два простых ингредиента, можно получить скраб, который выводит шлаки из кожи и помогает усвоению полезных веществ. Правда ли это, можно проверить, приготовив его дома.
Нужно только смешать соль и мед, а затем наслаждаться массажем, который можно сделать благодаря скрабу. Помни, что его можно использовать только раз в неделю.
Обычный, но достаточно популярный вид скраба, помогающий очистить кожу тела. Однако важно не наносить его на лицо, чтобы не повредить нежную кожу.
Процесс приготовления скраба достаточно прост — смешать все ингредиенты. Важно помнить, что сахарный скраб нужно наносить на влажную кожу и смывать теплой водой, поскольку у него достаточно жесткая структура.
Авокадо уже давно считается очень полезным продуктом питания. Но в косметической продукции его тоже уважают. Это понятно, поскольку только скраб с ним в составе может насытить кожу всеми полезными компонентами, которые содержит сам.
Сначала необходимо размять спелое авокадо до консистенции гуакамоле, после чего добавить к нему мед и кукурузную муку. Затем остается только перемешать и идти в ванную.
Однако иногда важно позаботиться и о внутреннем состоянии организма. Читай, что такое дневник питания и для чего он нужен.
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