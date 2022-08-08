Сахар и кофе — больше не блюдо: как приготовить скраб в домашних условиях

Казалось бы, и работаешь не круглосуточно, и время на отдых есть, но все равно утром чувствуешь ужасную усталость. Признавайся, бывало? Все дело в качестве отдыха. Поэтому, чтобы решить эту проблему, можно попытаться устроить себе спа-вечер и сделать скраб в домашних условиях.

Конечно, магазинные тоже довольно неплохие, некоторые даже любимые. Но бывает, что час релакса крайне необходим, а тот самый особенный скраб закончился. Да и в магазин иногда не успеваешь, или он уже закрыт.

Поэтому сделать скраб дома — хорошая идея и увлекательное занятие, которое отвлечет от просмотра новостей.

Из чего можно сделать скраб в домашних условиях

Как бы странно это ни звучало, но приготовить скраб можно из чего угодно. При этом помни, что он должен состоять из абразивных частиц, которые будут очищать кожу, и масляной основы, что поможет смягчить действие скраба и облегчить его нанесение.

Конечно, можно приготовить и сухой скраб, но высока вероятность того, что может появиться раздражение или аллергическая реакция. Если смешивать только мягкие компоненты и не добавлять абразивные частицы, то получится маска для тела или лица, а не скраб.

Овсяный скраб в домашних условиях

Для овсяного скраба понадобятся продукты, которые довольно часто можно увидеть на столе во время завтрака. Именно они помогут смягчить и успокоить кожу.

Ингредиенты для овсяного скраба

перемолотые овсяные хлопья — 3 ст. л.

мед — 2 ч. л.

теплая вода — 2 ст. л.

Способ приготовления овсяного скраба

Все так же просто, как и во время завтрака. Просто тщательно смешай ингредиенты и получишь отличный скраб для спа-вечера.

Кофейный скраб в домашних условиях

Говорят, что именно кофейный скраб помогает улучшить вид проблемных участков. Поэтому его так часто пытаются воспроизвести производители косметической продукции. Кофеманы точно будут в восторге.

Ингредиенты для кофейного скраба

кофе — 200 г

эфирное масло апельсина — 5 капель

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления кофейного скраба

Прежде всего, нужно измельчить кофе, затем добавить к нему эфирное и оливковое масла. И все, больше ничего не нужно делать. Разве что наслаждаться запахом любимого напитка и отдыхом.

Медово-солевой скраб в домашних условиях

В народе говорят, что если смешать два простых ингредиента, можно получить скраб, который выводит шлаки из кожи и помогает усвоению полезных веществ. Правда ли это, можно проверить, приготовив его дома.

Ингредиенты для медово-солевого скраба

соль — 200 г

мед — 100 г

Способ приготовления медово-солевого скраба

Нужно только смешать соль и мед, а затем наслаждаться массажем, который можно сделать благодаря скрабу. Помни, что его можно использовать только раз в неделю.

Сахарный скраб в домашних условиях

Обычный, но достаточно популярный вид скраба, помогающий очистить кожу тела. Однако важно не наносить его на лицо, чтобы не повредить нежную кожу.

Ингредиенты для сахарного скраба

сахар — 200 г

оливковое масло — 3 ст. л.

витамин Е — две капли

Способ приготовления сахарного скраба

Процесс приготовления скраба достаточно прост — смешать все ингредиенты. Важно помнить, что сахарный скраб нужно наносить на влажную кожу и смывать теплой водой, поскольку у него достаточно жесткая структура.

Медово-авокадовый скраб в домашних условиях

Авокадо уже давно считается очень полезным продуктом питания. Но в косметической продукции его тоже уважают. Это понятно, поскольку только скраб с ним в составе может насытить кожу всеми полезными компонентами, которые содержит сам.

Ингредиенты для медово-авокадового скраба

авокадо — 1 шт.

мед — 4 ч. л.

кукурузная муку — 4 ст. л.

Способ приготовления медово-авокадового скраба

Сначала необходимо размять спелое авокадо до консистенции гуакамоле, после чего добавить к нему мед и кукурузную муку. Затем остается только перемешать и идти в ванную.

Однако иногда важно позаботиться и о внутреннем состоянии организма. Читай, что такое дневник питания и для чего он нужен.

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