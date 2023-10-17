Питание действительно важно! Чем снизить холестерин в домашних условиях — список продуктов

Если анализы показали высокий холестерин, снизить его можно достаточно быстро. Питание наиболее влияет на наш организм, поэтому мы расскажем, чем снизить холестерин — полный список продуктов, которые помогут.
Холестерин — это жироподобное вещество, которое накапливается в клетках нашего организма. Высокий или повышенный холестерин грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, оседанием холестерина на стенках сосудов.
Есть два вида холестерина — полезный и вредный. Это липопротеины, являющиеся сочетанием жиров и белков, которые транспортируют холестерин в кровь. “Плохой” холестерин — имеет низкую плотность. Он образует холестериновые бляшки и закупоривает сосуды.
Липопротеины высокой плотности, то есть хороший холестерин, расщепляет холестерин низкой плотности в печени. Скорректировать уровень холестерина в организме можно с помощью правильно подобранного питания.
Продукты, которые помогут снизить холестерин:
Важно обратиться к врачу, чтобы специалист подобрал тебе индивидуальное питание по потребностям твоего организма и результатам анализов.
Чтобы снизить холестерин, убери из рациона следующие продукты:
Кроме подбора продуктов, снизить холестерин можно с помощью спортивных нагрузок, отказа от курения и алкоголя, следить за ИМТ и ежегодно проводить чек-ап организма.
Раньше мы рассказывали о трех внешних признаках высокого холестерина.
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