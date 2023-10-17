Питание действительно важно! Чем снизить холестерин в домашних условиях — список продуктов

Если анализы показали высокий холестерин, снизить его можно достаточно быстро. Питание наиболее влияет на наш организм, поэтому мы расскажем, чем снизить холестерин — полный список продуктов, которые помогут.

Чем снизить холестерин: полный список продуктов

Холестерин — это жироподобное вещество, которое накапливается в клетках нашего организма. Высокий или повышенный холестерин грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, оседанием холестерина на стенках сосудов.

Есть два вида холестерина — полезный и вредный. Это липопротеины, являющиеся сочетанием жиров и белков, которые транспортируют холестерин в кровь. “Плохой” холестерин — имеет низкую плотность. Он образует холестериновые бляшки и закупоривает сосуды.

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Липопротеины высокой плотности, то есть хороший холестерин, расщепляет холестерин низкой плотности в печени. Скорректировать уровень холестерина в организме можно с помощью правильно подобранного питания.

Продукты, которые помогут снизить холестерин:

рыба — скумбрия, лосось, сардины, сельдь;

злаковые и крупы — гречка, овсянка, ячмень, цельнозерновой хлеб, отруби;

фрукты и ягоды с косточками — вишня, черешня, слива, персик, абрикос, малина;

морковь;

орехи и семена;

бобовые;

масло авокадо, льна, оливковое;

кефир и ряженка, домашние йогурты;

Важно обратиться к врачу, чтобы специалист подобрал тебе индивидуальное питание по потребностям твоего организма и результатам анализов.

Чтобы снизить холестерин, убери из рациона следующие продукты:

жирное мясо — свинина и баранина;

колбасу, копченые продукты;

зажаренные продукты с большим количеством специй;

жирные молочные продукты;

выпечку и белый хлеб;

соусы, сахар и шоколад, магазинные пасты;

газированные сладкие напитки.

Кроме подбора продуктов, снизить холестерин можно с помощью спортивных нагрузок, отказа от курения и алкоголя, следить за ИМТ и ежегодно проводить чек-ап организма.

Раньше мы рассказывали о трех внешних признаках высокого холестерина.

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