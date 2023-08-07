Предостереги себя от осложнений уже сейчас: три внешних признака высокого холестерина

Холестерин является важным веществом, необходимым для нормального функционирования нашего организма. Он играет ключевую роль в производстве витаминов и гормонов и является составной частью клеточных мембран тела. Но слишком высокий уровень холестерина может стать проблемой, особенно для нашего сердечно-сосудистого здоровья.
Подробнее о том, как определить, что у тебя высокий холестерин — рассказали эксперты Британского кардиологического фонда (BHF).
Прежде всего, кардиологи отмечают, что высокий уровень холестерина невозможно заметить сразу, поскольку обычно симптомы не проявляются.
Но важно следить за уровнем холестерина в организме, поскольку со временем высокие показатели могут повышать риск возникновения определенных серьезных болезней.
Такие проблемы со здоровьем могут появиться из-за того, что холестерин имеет свойство накапливаться в артериях. Как следствие, это приводит к закупорке артерий, препятствуя прохождению крови.
Важно вовремя заметить это состояние, поскольку оно приводит к таким серьезным заболеваниям как инсульт и инфаркт.
Важно вовремя заметить это состояние, поскольку оно приводит к таким серьезным заболеваниям как инсульт и инфаркт.
А узнать о высоком уровне холестерина в организме на первых этапах можно и с помощью самоосмотра. Эксперты отмечают несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.
Если ты обнаружил (-ла) любой из этих симптомов — необходимо обратиться к своему семейному врачу. Но помни, что единственный надежный способ определить, превышает ли уровень холестерина норму — это пройти медицинское обследование.
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