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Рекордно поздняя миграция: с острова у станции Академик Вернадский отплыли все пингвины

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 августа 2026, 12:30 2 мин.
Зимний пустырь на Галиндеге: полярники зафиксировали позднейшую миграцию пингвинов за всю историю
Фото Pexels

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