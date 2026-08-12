Рекордно поздняя миграция: с острова у станции Академик Вернадский отплыли все пингвины

Остров Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция Академик Вернадский, официально опустел. В этом году полярники стали свидетелями уникального явления: субантарктические пингвины покинули остров только в конце июля, что стало рекордом за все время наблюдений.

Для сравнения: обычно эти птицы отправляются в «зимний отпуск» еще в первой половине мая. Однако нынешняя аномально мягкая зима внесла свои коррективы в жизнь пернатых обитателей Антарктики. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

От 4 тысяч до нуля: хронология исчезновения

Еще в середине июля на Галиндезе царил настоящий ажиотаж — биологи насчитали до 4 тысяч особей. Однако похолодание, пришедшее в регион, мгновенно изменило ситуацию:

21–22 июля: на острове оставались лишь небольшие группы, одиночные пары и отдельные птицы;

Конец июля: ни видеокамеры, ни ученые больше не фиксируют на острове ни одного пингвина.

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Почему они задержались

Ученые Национального антарктического научного центра объясняют: птицы не спешили уплывать из-за нетипично высокой температуры воздуха и воды. До конца июля акватория возле Вернадского не замерзала, что позволяло пингвинам беспрепятственно охотиться на криль и рыбу.

Главным толчком к миграции стало резкое похолодание. Вокруг острова образовался слой льда, который перекрыл птицам доступ к пище. Как отметил биолог Олег Горяинов, пингвины не совершают сверхдальних путешествий, а просто перемещаются чуть севернее — туда, где вода остается открытой.

— После завершения периода размножения эти животные уже не привязаны к колонии. Они просто ищут лучшие условия для охоты и остаются на островах, расположенных севернее Галиндеза вдоль Антарктического полуострова, — поясняет ученый.

Когда ждать возвращения

Несмотря на то, что сейчас остров кажется пустым, это ненадолго. Уже антарктической весной (которая в Украине совпадет с осенью) пингвины вернутся на Галиндез для нового брачного сезона.

Эта традиция длится уже почти два десятилетия, и с каждым годом численность птиц только растет. В прошлом сезоне на острове зарегистрировали более 10 тысяч пингвинов, так что полярники уже готовятся к новому шумному великому переселению.

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