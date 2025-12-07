Почему африканские пингвины оказались в Красной книге: анализ ученых

Экологическая катастрофа разворачивается у побережья Южной Африки, где один из самых известных видов морских птиц оказался на грани полного исчезновения. Новое шокирующее исследование показало, что более 60 000 африканских пингвинов вымерли из-за банальной нехватки еды. Ученые бьют тревогу: сочетание климатических изменений и человеческой жадности к рыбе подписало птицам смертный приговор.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ostrich: Journal of African Ornithology.
Как пингвины становятся заложниками природы
Исследователи проанализировали данные из двух ключевых колоний — островов Дассен и Роббен. Результаты поражают: в период с 2004 по 2012 год там погибло более 95% популяции. Главная причина — голод, который настигает птиц в самый уязвимый период их жизни.
Африканские пингвины ежегодно проходят процесс линьки, заменяя изношенные перья на новые, водонепроницаемые. Это длится около 21 дня. В это время птицы вынуждены оставаться на суше и не могут охотиться. Чтобы выжить, им нужно хорошенько откормиться заранее. Но еды в океане просто нет.
Если еду слишком трудно найти до линьки или сразу после нее, у них не будет достаточно запасов, чтобы пережить голодание, — объясняет доктор Ричард Шерли из Центра экологии и охраны природы при Университете Эксетера.
По его словам, мы редко видим масштабы трагедии на берегу:
Мы не находим больших плотов туш — у нас есть ощущение, что они, вероятно, погибают в море.
Куда исчезли сардины и при чем тут климат
Основная пища этих пингвинов — сардины. Исследование выявило, что биомасса этой рыбы у западного побережья ЮАР катастрофически упала. Начиная с 2004 года, показатели ежегодно падали до 25% от нормы.
Причин две, и они действуют в смертельном тандеме:
- Климатический кризис: изменения температуры воды и уровня солености сделали условия для нереста рыбы неблагоприятными;
- Чрезмерный вылов: несмотря на уменьшение количества рыбы, коммерческий промысел в регионе остается интенсивным.
В результате этого численность африканского пингвина за последние 30 лет сократилась почти на 80%.
Африканские пингвины под критической угрозой вымирания
Ситуация настолько серьезная, что в 2024 году африканских пингвинов официально перевели в статус видов, находящихся под критической угрозой исчезновения. В дикой природе осталось менее 10 000 размножающихся пар.
Сейчас экологи пытаются спасти ситуацию “ручным управлением”: строят искусственные гнезда и вводят запреты на вылов рыбы кошельковым неводом вблизи шести крупнейших колоний.
Надеемся, что это увеличит доступ пингвинов к добыче на критических этапах их жизненного цикла, — отметил соавтор исследования доктор Азвианеви Махадо.
Однако независимые эксперты настроены скептически. Профессор морской биологии Лориен Пичегру, которая не принимала участия в исследовании, назвала результаты “чрезвычайно тревожными”. Она подчеркивает, что проблема не решается годами.
Результаты исследования базируются только на выживании пингвинов до 2011 года, но ситуация со временем не улучшилась, — резюмировала ученая, призвав к немедленным действиям для спасения не только пингвинов, но и всей экосистемы, зависящей от мелкой рыбы.
К сожалению, судьба африканских птиц отражает общемировую тенденцию. Стало известно, что в целом более 48 тысяч видов животных сейчас балансируют на грани исчезновения.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!