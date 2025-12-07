Почему африканские пингвины оказались в Красной книге: анализ ученых

Экологическая катастрофа разворачивается у побережья Южной Африки, где один из самых известных видов морских птиц оказался на грани полного исчезновения. Новое шокирующее исследование показало, что более 60 000 африканских пингвинов вымерли из-за банальной нехватки еды. Ученые бьют тревогу: сочетание климатических изменений и человеческой жадности к рыбе подписало птицам смертный приговор.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ostrich: Journal of African Ornithology.

Как пингвины становятся заложниками природы

Исследователи проанализировали данные из двух ключевых колоний — островов Дассен и Роббен. Результаты поражают: в период с 2004 по 2012 год там погибло более 95% популяции. Главная причина — голод, который настигает птиц в самый уязвимый период их жизни.

Африканские пингвины ежегодно проходят процесс линьки, заменяя изношенные перья на новые, водонепроницаемые. Это длится около 21 дня. В это время птицы вынуждены оставаться на суше и не могут охотиться. Чтобы выжить, им нужно хорошенько откормиться заранее. Но еды в океане просто нет.

Если еду слишком трудно найти до линьки или сразу после нее, у них не будет достаточно запасов, чтобы пережить голодание, — объясняет доктор Ричард Шерли из Центра экологии и охраны природы при Университете Эксетера.

По его словам, мы редко видим масштабы трагедии на берегу:

Мы не находим больших плотов туш — у нас есть ощущение, что они, вероятно, погибают в море.

Куда исчезли сардины и при чем тут климат

Основная пища этих пингвинов — сардины. Исследование выявило, что биомасса этой рыбы у западного побережья ЮАР катастрофически упала. Начиная с 2004 года, показатели ежегодно падали до 25% от нормы.

Причин две, и они действуют в смертельном тандеме:

Климатический кризис: изменения температуры воды и уровня солености сделали условия для нереста рыбы неблагоприятными;

Чрезмерный вылов: несмотря на уменьшение количества рыбы, коммерческий промысел в регионе остается интенсивным.

В результате этого численность африканского пингвина за последние 30 лет сократилась почти на 80%.

Африканские пингвины под критической угрозой вымирания

Ситуация настолько серьезная, что в 2024 году африканских пингвинов официально перевели в статус видов, находящихся под критической угрозой исчезновения. В дикой природе осталось менее 10 000 размножающихся пар.

Сейчас экологи пытаются спасти ситуацию “ручным управлением”: строят искусственные гнезда и вводят запреты на вылов рыбы кошельковым неводом вблизи шести крупнейших колоний.

Надеемся, что это увеличит доступ пингвинов к добыче на критических этапах их жизненного цикла, — отметил соавтор исследования доктор Азвианеви Махадо.

Однако независимые эксперты настроены скептически. Профессор морской биологии Лориен Пичегру, которая не принимала участия в исследовании, назвала результаты “чрезвычайно тревожными”. Она подчеркивает, что проблема не решается годами.

Результаты исследования базируются только на выживании пингвинов до 2011 года, но ситуация со временем не улучшилась, — резюмировала ученая, призвав к немедленным действиям для спасения не только пингвинов, но и всей экосистемы, зависящей от мелкой рыбы.

К сожалению, судьба африканских птиц отражает общемировую тенденцию. Стало известно, что в целом более 48 тысяч видов животных сейчас балансируют на грани исчезновения.

