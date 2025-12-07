Для тебе Новини

Чому африканські пінгвіни опинилися у Червоній книзі: аналіз науковців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Грудня 2025, 19:00 3 хв.
Африканські пінгвіни на межі зникнення: нові дані
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь