Чому африканські пінгвіни опинилися у Червоній книзі: аналіз науковців

Екологічна катастрофа розгортається біля узбережжя Південної Африки, де один із найвідоміших видів морських птахів опинився на межі повного зникнення. Нове шокуюче дослідження показало, що понад 60 000 африканських пінгвінів вимерли через банальний брак їжі. Вчені б’ють на сполох: поєднання кліматичних змін та людської жадібності до риби підписало птахам смертний вирок.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Ostrich: Journal of African Ornithology.

Як пінгвіни стають заручниками природи

Дослідники проаналізували дані з двох ключових колоній — островів Дассен та Роббен. Результати вражають: у період з 2004 по 2012 рік там загинуло понад 95% популяції. Головна причина — голод, який наздоганяє птахів у найвразливіший період їхнього життя.

Африканські пінгвіни щорічно проходять процес линяння, замінюючи зношене пір’я на нове, водонепроникне. Це триває близько 21 дня. У цей час птахи змушені залишатися на суші й не можуть полювати. Щоб вижити, їм потрібно добряче відгодуватися заздалегідь. Але їжі в океані просто немає.

Якщо їжу надто важко знайти до линяння або одразу після нього, у них не буде достатньо запасів, щоб пережити голодування, — пояснює доктор Річард Шерлі з Центру екології та охорони природи при Університеті Ексетера.

За його словами, ми рідко бачимо масштаби трагедії на березі:

Ми не знаходимо великих плотів туш — у нас є відчуття, що вони, ймовірно, гинуть у морі.

Куди зникли сардини та до чого тут клімат

Основна їжа цих пінгвінів — сардини. Дослідження виявило, що біомаса цієї риби біля західного узбережжя ПАР катастрофічно впала. Починаючи з 2004 року, показники щорічно падали до 25% від норми.

Причин дві, і вони діють у смертельному тандемі:

Кліматична криза: зміни температури води та рівня солоності зробили умови для нересту риби несприятливими;

Надмірний вилов: попри зменшення кількості риби, комерційний промисел у регіоні залишається інтенсивним.

Внаслідок цього чисельність африканського пінгвіна за останні 30 років скоротилася майже на 80%.

Африканські пінгвіни під критичною загрозою вимирання

Ситуація настільки серйозна, що у 2024 році африканських пінгвінів офіційно перевели у статус видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення. У дикій природі залишилося менше ніж 10 000 пар, що розмножуються.

Зараз екологи намагаються врятувати ситуацію “ручним керуванням”: будують штучні гнізда та вводять заборони на вилов риби кошельковим неводом поблизу шести найбільших колоній.

Сподіваємося, що це збільшить доступ пінгвінів до здобичі на критичних етапах їхнього життєвого циклу, — зазначив співавтор дослідження доктор Азвіаневі Махадо.

Проте незалежні експерти налаштовані скептично. Професорка морської біології Лорієн Пічегру, яка не брала участі в дослідженні, назвала результати “надзвичайно тривожними”. Вона наголошує, що проблема не вирішується роками.

Результати дослідження базуються лише на виживанні пінгвінів до 2011 року, але ситуація з часом не покращилася, — резюмувала науковиця, закликавши до негайних дій для порятунку не лише пінгвінів, а й усієї екосистеми, яка залежить від дрібної риби.

На жаль, доля африканських птахів відображає загальносвітову тенденцію. Стало відомо, що загалом понад 48 тисяч видів тварин зараз балансують на межі зникнення.

