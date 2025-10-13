Стиль життя

Корали на межі вимирання: потепління океанів серйозно вдарило по екосистемі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2025, 18:00 3 хв.
Коралові рифи гинуть

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь