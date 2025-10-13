Корали на межі вимирання: потепління океанів серйозно вдарило по екосистемі

Світ стрімко перетинає критичний поріг глобального потепління — швидше, ніж передбачалося ще кілька років тому. Про це йдеться у новій науковій доповіді Global Tipping Points 2025, яку підготували понад 160 дослідників із провідних університетів і наукових центрів світу.

Автори попереджають, що планета входить у фазу, коли руйнування природних екосистем може стати незворотним. Йдеться не лише про зміну клімату — а про каскадні наслідки, які зачіпають океани, ліси, атмосферу й навіть життєздатність людських спільнот.

Коралові рифи — перша жертва

За даними звіту, коралові рифи опинилися на межі повного вимирання. Через підвищення температури океану та посилення кислотності води вже постраждало понад 84% світових рифів.

У деяких регіонах, особливо в Тихому океані, вони фактично зникли.

Корали — це не просто мальовничі підводні ландшафти. Вони підтримують життя кожної четвертої морської істоти, від дрібних риб до великих хижаків.

Їх зникнення стане першою великою переломною точкою— ланцюговою реакцією, яка здатна порушити рівновагу всієї океанічної екосистеми.

Глобальна температура зростає швидше, ніж очікувалося

За оцінками ООН та ЄС, середня температура на планеті вже піднялася на 1,3–1,4°C у порівнянні з доіндустріальним періодом. Це майже досягнення ліміту, встановленого Паризькою кліматичною угодою (1,5°C).

Два останні роки стали найспекотнішими за всю історію спостережень. У деяких країнах океан прогрівався настільки, що риби масово гинули від теплового шоку.

Зміни в кліматі та біосфері відбуваються настільки швидко й трагічно, що багато екосистем просто не встигають адаптуватися, — пояснює провідний автор звіту, еколог Тім Лентон з Університету Ексетера.

Амазонія, океанічні течії і європейські зими під загрозою

Вчені також знизили поріг небезпечного потепління для Амазонських лісів. Якщо вирубки продовжаться нинішніми темпами, легені планети можуть зникнути навіть при підвищенні температури всього на 1,5°C. Це призведе до посух, втрати біорізноманіття та колосального викиду вуглецю.

Ще один тривожний сигнал — можливе порушення Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОЦ).

Ця океанічна течія впливає на клімат у Північній Європі, забезпечуючи її м’якими зимами. Ослаблення АМОЦ може викликати різкі погодні аномалії: затоплення одних регіонів, посуху в інших і навіть зміщення кліматичних зон.

Попри тривожні дані, вчені зазначають і позитивні тенденції. Світ поступово скорочує використання викопного палива.

За даними аналітичного центру Ember, уже в 2025 році відновлювана енергетика вперше перевищила вугілля за обсягом виробництва електроенергії.

Це важливий сигнал: людство здатне діяти, коли має політичну волю та спільну мету, — наголошує Лентон.

