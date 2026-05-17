День пам’яті жертв політичних репресій: згадуємо тих, кого вбив тоталітарний режим СРСР

Щорічно, у третю неділю травня, в Україні — День пам’яті жертв політичних репресій.

Дату заснували указом президента від 2007 року для привернення уваги суспільства до трагічних подій, що відбулися через насильницьке впровадження комунізму.

Коли День пам'яті жертв політичних репресій 2026: дата та значення

Цьогоріч День пам’яті жертв політичних репресій припадає на 17 травня. Одним із головних символів політичних репресій СРСР є поховання у Биківнянському лісі під Києвом. Це місце стало одним із найбільш відомих місць поховань жертв тоталітарних дій Радянщини.

У Биківні, на так званій “таємній спецділянці НКВС УРСР”, у 1937-1941 роках поховали від 20 до 100 тис. розстріляних жертв комуністичного терору. Протягом кількох років до лісу звозили тіла жертв НКВС, яких допитували у київських катівнях.

Серед них чимало представників української культури, зокрема письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та інші.

Биківнянський ліс — не єдине місце спочинку невинно замордованих людей. Український інститут національної пам’яті перелічує ще багато інших: П’ятихатки у Харкові, Рутченкове поле у Донецьку, Дем’янів лаз на Прикарпатті, Суча балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова.

Братські могили є й у Вінниці, Житомирі, Львові, Одесі, Запоріжжі, Умані, Бердичеві та багатьох інших містах.

Цьогоріч анонсовано заходи для вшанування жертв політичних репресій.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті о 14:00 17 травня на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили відбудеться Міжрелігійний молитовний захід на вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму.

До заходу, організованому Українським інститутом національної пам’яті, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті та Національним історико-меморіальним заповідником Биківнянські могили, долучаться представники церков та релігійних організацій, учасники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, представники органів влади та громадськість.

Для громадян, які в цей день відвідають Міжнародний меморіал жертв політичних репресій 1937–1941 років для вшанування пам’яті невинно убієнних, вхід на територію буде відкритий із 12:30.

У разі оголошення повітряної тривоги відвідувачів закликають скористатися найближчими укриттями.

