Дебют Болгарії на Євробаченні відбувся у 2005 році в Києві, коли джазовий гурт Kaffe з піснею Lorraine посів лише 19-те місце у півфіналі й залишився поза вирішальним шоу.

Наступний рік також не приніс успіху, і лише у 2007 році країна вперше пробилася до гранд-фіналу завдяки дуету Еліци Тодорової та Стояна Янкулова. Їхня повністю болгарськомовна композиція Water підкорила європейську публіку та посіла високе 5-те місце.

Однак чи вигравала Болгарія Євробачення протягом всієї історії участі держави у пісенному конкурсі

Чи вигравала Болгарія Євробачення: топ результатів

Після багатьох років очікування та кількох надзвичайно яскравих виступів, Болгарія нарешті виборола кришталевий мікрофон і стала переможцем Євробачення-2026. Омріяну перемогу країна виборола Dara з її піснею Bangaranga. Її пісня — це енергія, свобода дій та мотив, який запам’ятовується.

Цей тріумф назавжди змінив хроніку виступів країни, ставши її абсолютним рекордом та перевершивши попереднє найвище досягнення — друге місце у 2017 році.

Попри перемогу на Євробаченні-2026, Болгарія також мала й інші успішні виступи, які мало не перетворилися у ще два криштелвих мікрофони.

Зокрема, тріумфальне повернення балканської країни після багаьох років невдалих виступів відбулося у 2016 році, коли Полі Генова вдруге спробувала свої сили з треком If Love Was a Crime і виборола для країни 4-те місце.

Цей успіх заклав фундамент для раніше головного історичного рекорду Болгарії: у 2017 році юний Крістіан Костов із баладою Beautiful Mess упевнено пройшов свій півфінал, а у гранд-фіналі посів почесне 2-ге місце, набравши колосальні 615 балів.

