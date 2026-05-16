Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2026: бали журі та глядачів для LELÉKA

Щойно у Відні завершився грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026.

Цього року Україну на сцені шоу представила співачка LELÉKA з емоційною композицією Ridnym.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2026

Вже відомо, яке місце посіла Україна у фіналі Євробачення 2026 — наша країна на 9 місці.

Після оголошення результатів українці активно підтримують артистку у соцмережах та дякують їй за сильний і чуттєвий виступ.

За результатами голосування професійного журі Україна отримала 54 балів. Водночас глядачі та журі разом оцінили номер LELÉKA у 221 бал.

Перед фіналом виконавиця зізнавалася, що почувалася впевнено та спокійно. За словами LELÉKA, вона дуже хотіла насамперед насолодитися сценою та подарувати глядачам щирі емоції.

Виступ у другому півфіналі конкурсу на сайті Eurovision Song Contest набрав понад мільйон переглядів.

За українську виконавицю вболівала вся країна. Хоча голосувати з території України за власного представника не можна за правилами конкурсу, українці по всьому світу активно підтримували LELÉKA своїми голосами.

Джерело фото: скриншот з відео на You Tubе.

