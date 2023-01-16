Репресовані слова: як радянська влада змінювала українську мову

Сотні років Росія намагалася знищити українську мову, культуру, традиції. Радянська влада репресувала українських політичних та культурних діячів. Їх вбивали чи відсилали у заслання, аби вони не поширювали українського слова.
Під тиском терору радянського режиму українська мова та культура вимушена була ховатися у глибинах українських сімей. Подекуди традиції зберігалися, подекуди — забувалися. Те саме було з українськими словами.
Зараз уже не почуєш ніде “підсоння”, “бережина” або “вигріння”. А “бігун” — це точно не про спорт.
Ці слова лишилися лише на сторінках української історії та дослідників української мови. В Elle розповіли про забуті українські слова, які продемонструвала дослідниця Орися Демська-Кульчицька у своїй праці Реєстр репресованих слів.
У своїй роботі Орися пояснює, що радянська влада не лише змінювала цілі слова, як-от “будущина” на “майбутнє”, а й вилучала невідповідні префікси й суфікси. Слово “надвиробництво” змінилося на “перевиробництво”.
Було: автомобілярня
Стало: автозавод
Було: безглядний
Стало: абсолютний
Було: безнастанний
Стало: неперервний
Було: бережина
Стало: берегова лінія
Було: бігун
Стало: полюс
Було: вагало або хитун
Стало: маятник
Було: валок
Стало: циліндр
Було: вдача
Стало: властивість
Було: виїмок
Стало: виняток
Було: вигріння
Стало: вивітрювання
Було: вогкість
Стало: вологість
Було: горбовина
Стало: височина
Було: городина
Стало: овоч
Було: граностовп або граняк
Стало: призма
Було: далебі
Стало: чесне слово
Було: далекогляд
Стало: телескоп
Було: двигіт
Стало: струс
Було: доземний
Стало: вертикальний
Було: електровня
Стало: електростанція
Було: живе срібло
Стало: ртуть
Було: заграва північна
Стало: сяйво полярне
Було: заклямровувати
Стало: брати в дужки
Було: засновок
Стало: гіпотеза
Було: заточина
Стало: бухта
Було: звіхневий
Стало: косий
Було: квас
Стало: кислота
Було: кіш
Стало: бункер
Було: кружало
Стало: диск
Було: мерзлина
Стало: мерзлота
Було: мінення
Стало: затемнення
Було: мряковина
Стало: туманність
Було: мутра
Стало: гайка
Було: навпаковий
Стало: обернений
Було: надма
Стало: дюна
Було: обрус
Стало: скатертина
Було: оник
Стало: нуль
Було: осоння
Стало: на сонці
Було: офірувати
Стало: пожертвувати
Було: партика
Стало: скибка хліба
Було: пасок
Стало: смуга
Було: первень
Стало: елемент
Було: перекутня
Стало: діагональ
Було: південник
Стало: меридіан
Було: підсоння
Стало: клімат
Було: простопад
Стало: перпендикуляр
Було: рамено
Стало: рукав
Було: рівнолежник
Стало: паралель
Було: сочка
Стало: лінза
Було: спиж
Стало: бронза
Було: суходіл
Стало: континент
Було: тамувати
Стало: зупиняти
Було: тепломір
Стало: термометр
Було: улоговина
Стало: западина
Було: хідник
Стало: тротуар
Було: чудуватися
Стало: дивуватися
У кожному регіоні України є свої унікальні слова. Раніше ми розповідали про українську діалектологію. Цікаво дізнатися, що ти знаєш про мову свого регіону?
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