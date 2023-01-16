Репресовані слова: як радянська влада змінювала українську мову

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Січня 2023, 20:00
Українські автентичні слова, які замінила радянська влада
Фото: Pexels

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