Репресовані слова: як радянська влада змінювала українську мову

Сотні років Росія намагалася знищити українську мову, культуру, традиції. Радянська влада репресувала українських політичних та культурних діячів. Їх вбивали чи відсилали у заслання, аби вони не поширювали українського слова.

Під тиском терору радянського режиму українська мова та культура вимушена була ховатися у глибинах українських сімей. Подекуди традиції зберігалися, подекуди — забувалися. Те саме було з українськими словами.

Зараз уже не почуєш ніде “підсоння”, “бережина” або “вигріння”. А “бігун” — це точно не про спорт.

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Ці слова лишилися лише на сторінках української історії та дослідників української мови. В Elle розповіли про забуті українські слова, які продемонструвала дослідниця Орися Демська-Кульчицька у своїй праці Реєстр репресованих слів.

У своїй роботі Орися пояснює, що радянська влада не лише змінювала цілі слова, як-от “будущина” на “майбутнє”, а й вилучала невідповідні префікси й суфікси. Слово “надвиробництво” змінилося на “перевиробництво”.

Українські автентичні слова, які репресувала Росія

Було: автомобілярня

Стало: автозавод

Було: безглядний

Стало: абсолютний

Було: безнастанний

Стало: неперервний

Було: бережина

Стало: берегова лінія

Було: бігун

Стало: полюс

Було: вагало або хитун

Стало: маятник

Було: валок

Стало: циліндр

Було: вдача

Стало: властивість

Було: виїмок

Стало: виняток

Було: вигріння

Стало: вивітрювання

Було: вогкість

Стало: вологість

Було: горбовина

Стало: височина

Було: городина

Стало: овоч

Було: граностовп або граняк

Стало: призма

Було: далебі

Стало: чесне слово

Було: далекогляд

Стало: телескоп

Було: двигіт

Стало: струс

Було: доземний

Стало: вертикальний

Було: електровня

Стало: електростанція

Було: живе срібло

Стало: ртуть

Було: заграва північна

Стало: сяйво полярне

Було: заклямровувати

Стало: брати в дужки

Було: засновок

Стало: гіпотеза

Було: заточина

Стало: бухта

Було: звіхневий

Стало: косий

Було: квас

Стало: кислота

Було: кіш

Стало: бункер

Було: кружало

Стало: диск

Було: мерзлина

Стало: мерзлота

Було: мінення

Стало: затемнення

Було: мряковина

Стало: туманність

Було: мутра

Стало: гайка

Було: навпаковий

Стало: обернений

Було: надма

Стало: дюна

Було: обрус

Стало: скатертина

Було: оник

Стало: нуль

Було: осоння

Стало: на сонці

Було: офірувати

Стало: пожертвувати

Було: партика

Стало: скибка хліба

Було: пасок

Стало: смуга

Було: первень

Стало: елемент

Було: перекутня

Стало: діагональ

Було: південник

Стало: меридіан

Було: підсоння

Стало: клімат

Було: простопад

Стало: перпендикуляр

Було: рамено

Стало: рукав

Було: рівнолежник

Стало: паралель

Було: сочка

Стало: лінза

Було: спиж

Стало: бронза

Було: суходіл

Стало: континент

Було: тамувати

Стало: зупиняти

Було: тепломір

Стало: термометр

Було: улоговина

Стало: западина

Було: хідник

Стало: тротуар

Було: чудуватися

Стало: дивуватися

У кожному регіоні України є свої унікальні слова. Раніше ми розповідали про українську діалектологію. Цікаво дізнатися, що ти знаєш про мову свого регіону?

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