Як садити лохину восени: правильне місце та підготовка ґрунту

Лохину можна і треба висаджувати восени, оскільки цей період року є доволі сприятливим для майбутнього росту садженців. Якщо ти ще не маєш досвіду осіннього висаджування цієї рослини, тоді наші поради можуть стати тобі в пригоді.

Як садити лохину восени

Посадка лохини восени передбачає дотримання деяких нескладних правил.

Місце

Ця рослина полюбляє сонячні місця, тому вона має рости на добре освітленій ділянці без сильних вітрів. Також лохину не варто висаджувати в низинах, де застоюється вода та холодне повітря.

Ґрунт

Кущі лохини полюбляють кислий ґрунт — pH 4.5-5.5. Якщо pH перевищує 5.5, то такий ґрунт є недостатньо кислим для лохини. Якщо pH буде занадто високим, тоді ріст ягоди сповільниться, а її листя знебарвляться, з часом рослина може загинути. Тому перед посадкою саджанців землю варто підготувати заздалегідь — верховий торф замішай з ґрунтом для посадкової ямки у співвідношенні 1:1.

Також можна скоригувати pH за допомогою додавання сірки в місця посадки, однак цьому елементу потрібно кілька місяців, щоб змінити кислотно-лужний баланс. Щоб визначити, скільки сірки треба внести, варто спочатку дізнатися pH ґрунту на твоїй ділянці та його тип. У будь-якому випадку необхідно дотримуватись інструкцій від виробника добрива.

Не можна висаджувати лохину у промерзлу або сильно перезволожену землю. Найкращий час — це період з вересня до жовтня включно, в листопаді можна висаджувати за наявності сприятливої погоди та відсутності заморозків. Якщо перед запланованою посадкою прогнозують різке зниження температури, у такому випадку краще дочекатися весни, оскільки після осінньої посадки лохина має встигнути пустити корінці до настання морозів.

Посадка

Підготуй посадкову ямку глибиною від 40 до 50 см. Верхні корені саджанців мають бути заглиблені в землю на 7-10 см. Відстань між кущами бажано залишити близько 90 см, щоб забезпечити достатній простір для майбутнього росту рослин.

Землю навколо коренів необхідно щільно утрамбувати. А потім пролити кожен саджанець мінімум 5 л води, за потреби можна 10 л. Якщо очікується дощова погода, треба враховувати це під час поливу рослин.

Після цього замульчуй землю шаром в 10 см із тирси, торфу, дубового листя або соснової хвої, які підтримуватимуть необхідну для лохини кислотність. Шар мульчі необхідно буде оновлювати в міру того, як вона розкладатиметься.

Тепер ти знаєш основні правила посадки лохини восени, які сприятимуть розвитку та врожайності твоїх рослинок.

Раніше ми розповідали, коли садити полуницю восени та як правильно підготувати грядку.

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