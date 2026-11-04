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Як садити лохину восени: правильне місце та підготовка ґрунту

Марина Слизовська, редакторка сайту 04 Листопада 2026, 20:30 3 хв.
як правильно посадити лохину восени
Фото Pexels

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