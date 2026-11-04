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Подарунки собі: чому важливо виділити частину бюджету виключно для своїх бажань

Марина Слизовська, редакторка сайту 04 Листопада 2026, 17:00 4 хв.
як робити подарунки самій собі
Фото Unsplash

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