Що подарувати на День козацтва: практичні подарунки із символізмом

У 2026 році День козацтва відзначають 1 жовтня. Козаки — це мужні українські воїни, які неодноразово захищали нашу землю. Сучасні українські козаки — це наші військові. Тому багато людей хочуть їх привітати зі святом і шукають, що подарувати на День козацтва.

Хочеться, щоб подарунок у це свято був практичним і символічним, щоб пов’язувало з історією козаків. Читай у матеріалі ідеї, що подарувати на День козацтва.

Що подарувати на День козацтва 2026

Подарунки з символізмом

Хочеться, щоб подарунок на День козацтва мав якусь асоціацію з нашими легендарними воїнами. Тому у цей день можна подарувати екосумку з зображенням козацьких гербів, чохол для телефону із зображенням козацьких символів.

Хорошим подарунком буде сертифікат на стрільбу з лука чи арбалета, сертифікат на уроки верхової їзди чи сертифікат на навчання ковальського ремесла, щоб спробувати опанувати одну з козацьких справ.

Поціновувачам історії можна подарувати книгу про історію українського козацтва.

Практичні подарунки

На День козацтва здебільшого вітають військових та працівників інших структур. Їм підійдуть практичні подарунки, адже вони багато часу проводять не вдома.

Можна подарувати набір для виживання в дикій природі, компактний рюкзак для мандрівок з козацькою символікою, портативну сонячну батарею чи павербанк, складний ніж або мультитул, туристичну подушку тощо.

Універсальні подарунки

Також є подарунки, які підійдуть усім, наприклад бездротові навушники, смартгодинник чи фітнес-браслет. Сертифікати у різні магазини чи послуги, навіть на СТО. Подарунки для авто. У пригоді стане різний військовий інвентар, а також товари для риболовлі чи туристичних походів.

А найголовніше — пам’ятай, що одним із найкращих подарунків на День козацтва буде донат на будь-який перевірений збір на потреби наших захисників.

Також ми підготували для тебе окремий список, що подарувати військовому. Тут речі, які дійсно можуть знадобитися.

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