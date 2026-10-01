Стиль життя

Що подарувати на День козацтва: практичні подарунки із символізмом

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Жовтня 2026, 11:30 2 хв.
що подарувати на день козацтва
Фото Pexels

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