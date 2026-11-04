Орден княгині Ольги: за що дають відзнаку, якою нагородили Меланію Трамп

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Про це йдеться в указі президента України №1079/2026.

У нашому матеріалі розповідаємо, за що дають орден княгині Ольги та що ця державна нагорода передбачає.

Орден княгині Ольги: за що нагородили Меланію Трамп

Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп за “вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих РФ територій України”.

Перша леді Сполучених Штатів посприяла організації гуманітарної місії в окупованому росіянами місті Олешки, що на Херсонщині, з метою евакуації місцевих жителів.

Також, як повідомляв Офіс першої леді, вона посприяла возз’єднанню 34 дітей з їхніми сім’ями з моменту написання нею так званого мирного листа очільнику Кремля Володимиру Путіну.

Відомо, що 5 листопада Меланія Трамп проведе зустріч у Білому домі з представниками України та РФ щодо результатів гуманітарної місії в Олешках. Інформацію про цей захід напередодні оприлюднили на сайті Білого дому.

Орден княгині Ольги: за що дають

Цим орденом нагороджують жінок за визначні заслуги в сферах суспільної діяльності. Цю державну нагороду можуть отримати як громадянки України, так і іноземки та особи без громадянства.

У 1997 році другий президент Леонід Кучма своїм указом №827/97 постановив створити відзнаку Орден княгині Ольги для нагородження жінок за розвиток української держави, духовне відродження нації та виховання дітей.

Орден княгині Ольги: види

Державна нагорода має три ступені:

I ступінь — вищий; іноземки та особи без громадянства можуть бути нагороджені відзнакою вищого ступеня залежно від їхніх заслуг;

II ступінь;

III ступінь — з цього ступеня починають нагороджувати громадянок України; нагородження наступним ступенем можливе не раніш як через 3 роки.

Що передбачає орден княгині Ольги

Жінки, нагороджені орденами усіх трьох ступенів, мають право на щомісячну грошову виплату в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року — 8 647 грн у 2026 році.

Саме по собі отримання цієї президентської відзнаки не передбачає отримання грошової виплати разом із нагородою.

Раніше Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера, керівника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.

Фото: Володимир Зеленський

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