Орден княгині Ольги: за що дають відзнаку, якою нагородили Меланію Трамп

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Про це йдеться в указі президента України №1079/2026.
У нашому матеріалі розповідаємо, за що дають орден княгині Ольги та що ця державна нагорода передбачає.
Орден княгині Ольги: за що нагородили Меланію Трамп
Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп за “вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих РФ територій України”.
Перша леді Сполучених Штатів посприяла організації гуманітарної місії в окупованому росіянами місті Олешки, що на Херсонщині, з метою евакуації місцевих жителів.
Також, як повідомляв Офіс першої леді, вона посприяла возз’єднанню 34 дітей з їхніми сім’ями з моменту написання нею так званого мирного листа очільнику Кремля Володимиру Путіну.
Відомо, що 5 листопада Меланія Трамп проведе зустріч у Білому домі з представниками України та РФ щодо результатів гуманітарної місії в Олешках. Інформацію про цей захід напередодні оприлюднили на сайті Білого дому.
Орден княгині Ольги: за що дають
Цим орденом нагороджують жінок за визначні заслуги в сферах суспільної діяльності. Цю державну нагороду можуть отримати як громадянки України, так і іноземки та особи без громадянства.
У 1997 році другий президент Леонід Кучма своїм указом №827/97 постановив створити відзнаку Орден княгині Ольги для нагородження жінок за розвиток української держави, духовне відродження нації та виховання дітей.
Орден княгині Ольги: види
Державна нагорода має три ступені:
- I ступінь — вищий; іноземки та особи без громадянства можуть бути нагороджені відзнакою вищого ступеня залежно від їхніх заслуг;
- II ступінь;
- III ступінь — з цього ступеня починають нагороджувати громадянок України; нагородження наступним ступенем можливе не раніш як через 3 роки.
Що передбачає орден княгині Ольги
Жінки, нагороджені орденами усіх трьох ступенів, мають право на щомісячну грошову виплату в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року — 8 647 грн у 2026 році.
Саме по собі отримання цієї президентської відзнаки не передбачає отримання грошової виплати разом із нагородою.
Раніше Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера, керівника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.
Фото: Володимир Зеленський
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