Ілон Маск отримав одну із найвищих нагород України

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 серпня, нагородив американського підприємця та інженера, керівника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.

Про це йдеться в Указі президента України №835/2026.

Ілона Маска нагороджено орденом Свободи

Глава України Володимир Зеленський у середу, 26 серпня, нагородив Ілона Маска орденом Свободи “за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки”.

Нагадаємо, що Ілон Маск публічно підтримав Україну після повномасштабного нападу Росії і забезпечив оперативне постачання сервісів супутникової системи Starlink на українську територію.

Однак вже у листопаді 2023 року підприємець заявив, що Україні треба домовлятися з Росією, щоб уникнути нових смертей.

Цього року Україна спільно з компанією SpaceX запровадила систему верифікації Starlink, щоб заблокувати неавторизовані пристрої, які нелегально використовують російські військові. Як зазначало Міністерство оборони України, блокування Starlink у російської армії позначилося на можливостях окупантів на фронті та інтенсивності штурмів.

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Що таке орден Свободи

Орден Свободи є однією із найвищих державних нагород України. Ця нагорода була затверджена указом президента України №460/2008.

Зазначимо, що орденом Свободи відзначають українців, іноземців та осіб без громадянства за “видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини та громадянина”.

Станом на 26 серпня 2026 року орденом Свободи нагородили 98 осіб, зокрема 14 —посмертно. Першим кавалером ордену Свободи став король Швеції Карл XVI Густаф у вересні 2008 року.

Раніше ми розповідали про те, як в Україні користуються інтернетом Starlink від Ілона Маска.

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