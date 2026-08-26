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Ілон Маск отримав одну із найвищих нагород України

Марина Слизовська 26 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Ілон Маск орден Свободи
Фото Getty Images

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