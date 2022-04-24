Космічна допомога: як в Україні користуються інтернетом Starlink від Ілона Маска

Поки окупанти крадуть пральні машинки та дивуються асфальту, українці освоюють Starlink. Завдяки космічним технологіям Ілона Маска у десятках українських міст та сіл вдалося оперативніше відновити телефонний зв’язок, Інтернет і телемовлення через супутник.

Space Х безкоштовно надала більшість терміналів Україні й вже анонсувала відкриття свого представництва у нас. Компанія розробляла технологію Starlink під цивільні потреби, щоб інтернет-покриття було навіть у найвіддаленіших точках планети.

Та в Україні під час війни такий винахід виявився надважливим, адже через бойові дії багато наземних комунікацій пошкоджено. Щоб відновити їх, потрібні тижні, а завдяки технології Маска в інтернет можна вийти за 15 хвилин. При цьому для нашої держави під час війни послуги безкоштовні.

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Багато провайдерів інтернету отримують зв’язок через Starlink, постраждалі лікарні, енергетична інфраструктура. В Україні вже понад 10 000 терміналів. Напевно, ми одна з країн, де найбільше приймачів Starlink, — розповідає міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.

Нині супутниковим інтернетом Маска в Україні користуються військові, волонтери, а віднедавна можуть і всі громадяни. Деталі дивися у відео.

А все почалося з того, що 26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Twitter попросив мільярдера Ілона Маска забезпечити Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. І той відгукнувся! Уже за два дні перша партія Starlink прибула в Україну.