Україна

Космічна допомога: як в Україні користуються інтернетом Starlink від Ілона Маска

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 24 Квітня 2022, 17:40

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