Ілон Маск підтримує Україну та надасть доступ до супутникового інтернету Starlink

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Twitter попросив мільярдера Ілона Маска забезпечити Україні доступ до супутникового інтернету Starlink.
Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України!
Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України!
Starlink – це проект Ілона Маска, що за допомогою супутників надає швидкий доступ до інтернету. Користуватись ним можна буде громадянам з будь-якої точки України у цивільних та військових цілях.
Мільярдер не зміг залишитись осторонь та особисто відповів міністру коментарем:
Сервіси Starlink вже активні зараз в Україні. Більше терміналів в дорозі.
Сервіси Starlink вже активні зараз в Україні. Більше терміналів в дорозі.
Це означає, що тепер в Україні буде доступ до інтернету з будь-якої точки України. За це Михайло Федоров подякував Ілону Маску та кожному хто підтримав Україну.
Якщо ти хоч і не мільйонер, але хочеш допомогти українським військовим. Читай, як допомогти армії України.