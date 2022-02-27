Илон Маск поддерживает Украину и предоставит доступ к спутниковому интернету Starlink

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров в своем Twitter попросил миллиардера Илона Маска обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink.

Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакуют граждан Украины!

Что такое Starlink и зачем Украине

Starlink – это проект Илона Маска, с помощью спутников предоставляющий доступ к быстрополосному интернету. Пользоваться им можно будет гражданам любой точки Украины в гражданских и военных целях.

Поэтому миллиардер не смог остаться в стороне и ответил министру комментарием:

Сервисы Starlink уже сейчас активны в Украине. Больше терминалов в пути.

Это значит, что теперь в Украине будет доступ в интернет из любой точки Украины. За это Михаил Федоров поблагодарил Илона Маску и каждого поддержал Украину.

Уже 28 февраля Михаил Федоров сообщил украинцам, что первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину, поблагодарив Илона Маска.

Если ты хоть и не миллионер, но хочешь помочь украинским военным. Читай, как помочь армии Украины.