Космическая помощь: как в Украине пользуются интернетом Starlink от Илона Маска

Пока оккупанты воруют стиральные машинки и удивляются асфальту в селах, украинцы осваивают Starlink. Благодаря космическим технологиям Илона Маска в десятках украинских городов и сел удалось более оперативно восстановить телефонную связь, Интернет и телевещание через спутник.

Space Х бесплатно предоставила большинство терминалов Украине и уже анонсировала открытие своего представительства у нас. Компания разрабатывала технологию Starlink под гражданские нужды, чтобы интернет-покрытие было даже в самых отдаленных точках планеты.

Но в Украине во время войны такое изобретение оказалось очень важным, ведь из-за боевых действий много наземных коммуникаций повреждено. Чтобы восстановить их, нужны недели, а благодаря технологии Маска в интернет можно выйти за 15 минут. При этом для нашего государства во время войны услуги бесплатны.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Многие провайдеры интернета получают связь через Starlink, пострадавшие больницы, энергетическая инфраструктура. В Украине уже более 10 000 терминалов. Наверное, мы одна из стран, где больше всего приемников Starlink, — рассказывает министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

В настоящее время спутниковым интернетом Маска в Украине пользуются военные, волонтеры, а с недавних пор могут и все граждане. Подробности смотри в видео.

А все началось с того, что 26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров в своем Twitter попросил миллиардера Илона Маска обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink. И тот откликнулся! Уже через два дня первая партия Starlink прибыла в Украину.