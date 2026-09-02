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Россия атаковала Одессу в День города: есть разрушения, среди пострадавших — ребенок

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 сентября 2026, 10:00 3 мин.
Россия атаковала Одессу 2 сентября: что известно о последствиях

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