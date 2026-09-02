Россия атаковала Одессу в День города: есть разрушения, среди пострадавших — ребенок

В ночь против 2 сентября российские войска осуществили массированную атаку на Одессу и область. Под ударом оказались гражданская и энергетическая инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — 5-летний ребенок.

В Одессе повреждена 24-этажка: что известно

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что ночь для Одессы была тяжелой. По его словам, россияне снова осуществили массированную атаку на город.

— В настоящее время известно о 8 пострадавших, среди них — один ребенок. Два человека госпитализированы. Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. В прилегающих домах выбиты окна. Повреждены автомобили, — отметил чиновник.

На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение. Для жителей развернули оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате комбинированной атаки пострадали пятеро людей, среди них — 5-летний ребенок.

По его словам, россияне целились по гражданской и энергетической инфраструктуре. По одному из адресов повреждены квартиры с 17-го по 23-й этажи 24-этажного жилого дома и автомобили жителей.

По другим адресам взрывами повреждены фасады и остекление двух лицеев, пятиэтажного бизнес-центра и складских помещений. Там пострадали еще трое людей.

Из-за повреждения учебных заведений обучение в них временно организовали в дистанционном формате. На местах продолжается ликвидация последствий атаки, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Читать по теме Массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса и ряд регионов Есть погибшие, раненые и поврежденные гражданские объекты.

Россия повредила два лицея и бизнес-центр в Одессе

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всю ночь российские войска обстреливали Одессу и область. Под ударами находились гражданская и энергетическая инфраструктура.

В результате попаданий в Одессе повреждены квартиры с 17-го по 23-й этаж в 24-этажном жилом доме. Взрывная волна также повредила расположенные рядом легковые автомобили.

По другому адресу повреждены фасад и остекление бизнес-центра и автомобили. После этого возник пожар в офисных помещениях. Также разрушения получили частное предприятие, дачный дом и транспорт. Полностью разрушена автозаправочная станция.

На местах возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Психологи ГСЧС работали с пострадавшими.

Главное фото: Алег Кипер.

Напомним, что в ночь против 1 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив более 200 ударных дронов и ракеты различных типов.

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