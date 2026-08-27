Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса и ряд регионов

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 августа 2026, 10:21 4 мин.
Россия массированно атаковала Украину
Фото ДСНС/Telegram

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