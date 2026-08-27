Массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса и ряд регионов

Россияне в ночь против 27 августа обстреляли Украину ракетами и ударными беспилотниками. Под ударом оказались Киев и область, Запорожская, Сумская, Харьковская и Полтавская области, Кривой Рог и Одесская область. В результате обстрелов есть погибшая, раненые и поврежденные гражданские объекты.

Взрывы в Киеве 27 августа: что известно

В Киеве в результате атаки значительно повреждено помещение одной из гимназий в Шевченковском районе. Взрывной волной также выбило окна в коммунальном медицинском учреждении.

В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. По предварительным данным, пострадавших нет.

— В результате атаки врага на столицу в Шевченковском районе значительно повреждено помещение одной из гимназий, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На Киевщине российские войска всю ночь атаковали регион ударными дронами и баллистикой.

В Бориспольском районе загорелись складские помещения. Пожар ликвидируют спасатели. Также повреждены склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском и Вышгородском районах.

Информации о пострадавших среди гражданского населения пока нет.

Обстрел Запорожья: трое раненых

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье в результате российской атаки ранения получили три человека — двое мужчин и женщина. В результате удара повреждены автомобиль и несколько зданий.

Сумськая область: россияне ударили по Роменской громаде

Оккупанты нанесли массированный удар по Роменской громаде. По предварительным данным, враг направил на громаду девять беспилотников.

Часть дронов удалось уничтожить, однако зафиксированы попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

— Масштабы повреждений уточняются, — сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар по Харькову: повреждена многоэтажка

В Харькове около 02:40 беспилотник, предварительно типа Молния, попал в многоквартирный дом в Индустриальном районе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4-го этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе.

В результате атаки повреждены фасад дома и остекление квартир. Пострадал 23-летний мужчина. Медики диагностировали у него острую реакцию на стресс.

Читать по теме Атака РФ на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Харьков, есть погибшие Есть погибшие и пострадавшие, в Киеве повреждена многоэтажка, последствия ударов были зафиксированы в нескольких областях.

Полтавськая область: под атакой промышленность и энергетика

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич отметил, что ночью российские войска атаковали промышленные предприятия в Кременчугском районе.

— Также под удар попал один из объектов энергетики в Миргородском районе. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались потребители в 7 населенных пунктах, — рассказал чиновник.

Информации о травмированных не поступало.

Кривой Рог атаковали баллистическими ракетами

В Кривом Роге враг атаковал промышленное предприятие двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщилглава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

— Враг атаковал двумя баллистическими ракетами промышленное предприятие. Ранения получили двое мужчин 46 и 58 лет. Оба в больнице, в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, — рассказал Вилкул.

Кроме предприятия, повреждены Центр медико-санитарной помощи и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Никопольском районе российские войска били дронами и артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждено предприятие, без потерь.

Одеськая область пережила более семи часов атаки

Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой более семи часов. Российские войска применяли ракеты и беспилотники. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер:

Поврежден 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушениям также подверглись объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей.

По данным ГСЧС, из-за обстрела возникли пожары по нескольким адресам. Спасатели ликвидировали возгорания хозяйственных построек, гаража и сухой травы.

Погибших и пострадавших на Одесщине, по предварительным данным, нет.

Воздушные силы назвали масштаб ночной атаки

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 26 августа противник запустил две противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 258 ударных БПЛА различных типов, в частности Shahed, Герань, S8000 Бандероль и дроны-имитаторы Пародия.

При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения на 15 локациях. Падение обломков сбитых целей зафиксировали еще на 11 локациях.

Напомним, вчера, 20 августа, россияне обстреляли Киев.

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