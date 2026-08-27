Стиль жизни Шоу-биз

Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram: что изменится

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 августа 2026, 11:00 4 мин.
Meta усиливает контроль за подростками в соцсетях
Фото Pexels

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