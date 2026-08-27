Meta введет новые ограничения для подростков в Facebook и Instagram: что изменится

Компания Meta согласилась на масштабные изменения в работе Facebook и Instagram для пользователей в возрасте до 18 лет. Новые ограничения предусматривают лимиты времени в соцсетях, ночную блокировку приложений, усиление родительского контроля и дополнительную защиту подростков от потенциально вредного контента.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на условия многомиллиардного соглашения Meta с американскими штатами.

Meta выплатит более $17 млрд

Соглашение должно урегулировать иски, которые против компании подали 29 штатов США. Они обвиняли Meta в том, что Facebook и Instagram могут наносить вред детям и подросткам, а также в ненадлежащей защите их конфиденциальности.

По условиям урегулирования Meta согласилась выплатить более $17 млрд.

Иск возник после обращения штатов в суд в 2023 году. Среди истцов — Калифорния и Нью-Йорк. Они утверждали, что компания использовала функции платформ, в частности автоматическое воспроизведение видео и Instagram Stories, чтобы дольше удерживать детей и подростков в приложениях.

Также штаты обвиняли Meta в том, что она вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности соцсетей для детей и ненадлежащим образом собирала и использовала персональные данные несовершеннолетних.

Meta не признала обвинения и не согласилась с утверждениями о своей ответственности. В компании заявили, что не согласны с выдвинутыми претензиями и считают, что доказательства подтвердят ее работу над безопасностью молодых пользователей.

Какие ограничения ждут подростков

По данным BBC, наиболее заметным изменением станет лимит времени пользования. Для пользователей до 18 лет стандартно установят ограничение в два часа в день. Изменить или отменить его без разрешения родителей будет невозможно.

Также Facebook и Instagram будут автоматически блокировать доступ для подростков ночью — с 00:00 до 06:00. В учебное время соцсети по умолчанию будут отключать уведомления — с 08:00 до 15:00.

Meta также планирует регулярно напоминать подросткам о длительном использовании платформ. Уведомления будут появляться каждые 15 минут непрерывного использования, а также после 60 и 90 минут общего времени в приложении.

Подростки не будут видеть количество лайков и реакций под публикациями по умолчанию. Компания также усилит ограничения в отношении фильтров, которые изменяют внешность. В частности, речь идет о косметических и чрезмерных макияжных эффектах.

Кроме того, пользователям до 18 лет позволят выбирать неперсонализированную ленту. В таком режиме контент не будет подбираться алгоритмами рекомендаций Meta на основе интересов пользователя.

Подростки также смогут отключать автоматическое воспроизведение контента.

Meta усилит проверку возраста

Отдельный блок нововведений будет касаться определения возраста пользователей. Meta планирует усилить проверку аккаунтов людей в возрасте от 13 до 17 лет, чтобы они попадали именно в настройки и среду, предусмотренные для подростков.

Компания также будет работать над выявлением и удалением аккаунтов детей в возрасте до 13 лет.

Для подростков по умолчанию установят настройки контента 13+. Они будут основываться, в частности, на критериях возрастных рейтингов и отзывах родителей.

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Больше контроля для родителей

Родители получат дополнительные возможности контроля за использованием Facebook и Instagram их детьми. В частности, Meta планирует уведомлять родителей, если подросток привязывает к своему профилю дополнительный аккаунт.

Также они будут получать уведомления о взаимодействии с потенциально опасными взрослыми, периодические отчеты об использовании соцсетей и попытках изменить защитные настройки.

Для подростков также упростят механизм сообщения о потенциально вредном контенте. Meta обязуется реагировать как минимум на 90% таких жалоб в течение шести часов.

Компания также должна усилить защиту подростков от подозрительных взрослых, которым будет сложнее находить, добавлять и контактировать с несовершеннолетними.

Meta призывает к аналогичным изменениям

Meta уже призвала TikTok и YouTube внедрить аналогичные меры для защиты несовершеннолетних. Генеральный прокурор Вашингтона Брайан Швальб назвал договоренность значительной победой в сфере защиты молодежи. По его словам, новые правила могут существенно изменить то, как подростки будут пользоваться Instagram и Facebook.

В то же время в Meta настаивают, что не согласны с выдвинутыми против компании обвинениями, а новые ограничения являются частью достигнутого соглашения со штатами США.

Напомним, ранее Meta также усилила правила для несовершеннолетних в Instagram. В частности, компания начала ограничивать возможность подростков в возрасте до 16 лет проводить прямые эфиры без разрешения родителей.

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