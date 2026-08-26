Помидоры черри на зиму: вкусный рецепт с базиликом без стерилизации

Сладкие и сочные помидоры черри — вкусны в любом виде, хоть свежие, хоть консервированные. У искусных хозяек есть много отличных рецептов зимней консервации с черри. Сегодня хотим познакомить тебя с помидорами черри на зиму без стерилизации, используя вместо нее метод горячей заливки.

Помидоры черри на зиму: простой рецепт

Для этого рецепта хорошо подойдут помидоры сорта Стромболино, потому что они имеют толстую кожуру и потому отлично переносят процесс консервирования. В банку можно класть черри вместе с плодоножкой, но перед этим тщательно промой их.

Также тебе понадобятся: зеленый базилик, чеснок, черный перец, душистый перец и гвоздика. Для этого рецепта используй яблочный или винный уксус. Если хочешь, чтобы твои помидорки были заметно кислыми, используй 80 мл уксуса на 1 литр маринада, а если хочешь более мягкого вкуса — хватит и 60 мл уксуса.

Ингредиенты на 700 мл банку (3 шт):

помидоры черри — 1 кг;

базилик — 2 веточки;

чеснок — по 4 зубчика;

черный перец горошком — по вкусу;

перец душистый горошком — по вкусу;

гвоздика – по вкусу.

Ингредиенты для приготовления 1 л маринада:

соль — 1 ст.л;

сахар — 3 ст.л;

6% яблочный уксус — 60 мл;

вода — 1 л.

Способ приготовления помидоров черри на зиму:

На дно чистой и сухой банки выложи по веточке базилика, чеснок, перец горошком и гвоздику. Затем выложи в банке вымытые помидорки. Залей помидоры в банках водой из закипевшего чайника, прикрой крышками и оставь на 15-20 минут под полотенцем. Через 20 минут воду из банок слей в кастрюлю и доведи до кипения, добавь соль и сахар, вари в течение 2 минут, последним добавь уксус. Замешай хорошо и залей приготовленным маринадом свои баночки с черри. Закатай банки простерилизованными крышками, переверни вверх дном, накрой одеялом и оставь до полного охлаждения. Храни в дальнейшем консервацию в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Ранее мы писали об интересном рецепте консервации на зиму – помидоры в снегу.

Фото: скриншот с Youtube.

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