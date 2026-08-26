Помидоры черри на зиму: вкусный рецепт с базиликом без стерилизации

Сладкие и сочные помидоры черри — вкусны в любом виде, хоть свежие, хоть консервированные. У искусных хозяек есть много отличных рецептов зимней консервации с черри. Сегодня хотим познакомить тебя с помидорами черри на зиму без стерилизации, используя вместо нее метод горячей заливки.
Помидоры черри на зиму: простой рецепт
Для этого рецепта хорошо подойдут помидоры сорта Стромболино, потому что они имеют толстую кожуру и потому отлично переносят процесс консервирования. В банку можно класть черри вместе с плодоножкой, но перед этим тщательно промой их.
Также тебе понадобятся: зеленый базилик, чеснок, черный перец, душистый перец и гвоздика. Для этого рецепта используй яблочный или винный уксус. Если хочешь, чтобы твои помидорки были заметно кислыми, используй 80 мл уксуса на 1 литр маринада, а если хочешь более мягкого вкуса — хватит и 60 мл уксуса.
Ингредиенты на 700 мл банку (3 шт):
- помидоры черри — 1 кг;
- базилик — 2 веточки;
- чеснок — по 4 зубчика;
- черный перец горошком — по вкусу;
- перец душистый горошком — по вкусу;
- гвоздика – по вкусу.
Ингредиенты для приготовления 1 л маринада:
- соль — 1 ст.л;
- сахар — 3 ст.л;
- 6% яблочный уксус — 60 мл;
- вода — 1 л.
Способ приготовления помидоров черри на зиму:
- На дно чистой и сухой банки выложи по веточке базилика, чеснок, перец горошком и гвоздику.
- Затем выложи в банке вымытые помидорки.
- Залей помидоры в банках водой из закипевшего чайника, прикрой крышками и оставь на 15-20 минут под полотенцем.
- Через 20 минут воду из банок слей в кастрюлю и доведи до кипения, добавь соль и сахар, вари в течение 2 минут, последним добавь уксус. Замешай хорошо и залей приготовленным маринадом свои баночки с черри.
- Закатай банки простерилизованными крышками, переверни вверх дном, накрой одеялом и оставь до полного охлаждения. Храни в дальнейшем консервацию в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
Ранее мы писали об интересном рецепте консервации на зиму – помидоры в снегу.
Фото: скриншот с Youtube.
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