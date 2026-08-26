Помідори чері на зиму: смачний рецепт із базиліком без стерилізації

Солодкі та соковиті помідори чері смакують у будь-якому вигляді, хоч свіжі, хоч консервовані. У вправних господинь є багато смачних рецептів зимової консервації з чері. Сьогодні хочемо познайомити тебе з помідорами чері на зиму без стерилізації, використовуючи замість неї метод гарячої заливки.

Помідори чері на зиму: простий рецепт

Для цього рецепту добре підійдуть помідори сорту Стромболіно, бо вони мають товсту шкірку і тому чудово переносять процес консервування. У банку можна класти чері разом із плодоніжкою, але перед цим ретельно промий їх.

Також тобі знадобляться: зелений базилік, часник, чорний перець, духмяний перець і гвоздика. Для цього рецепту використовуй яблучний або винний оцет. Якщо хочеш, щоб твої помідорки були помітно кислими використай 80 мл оцту на 1 літр маринаду, а якщо хочеш м’якішого смаку — вистачить й 60 мл оцту.

Інгредієнти на 700 мл банку (3 шт):

помідори чері —1 кг;

базилік — 2 гілочки;

часник — по 4 зубчики;

чорний перець горошком — за смаком;

перець духмяний горошком — за смаком;

гвоздика — за смаком.

Інгредієнти для приготування 1 л маринаду:

сіль — 1 ст.л;

цукор — 3 ст.л;

6% яблучний оцет — 60 мл;

вода — 1 л.

Спосіб приготування помідорів чері на зиму:

На дно чистої та сухої банки виклади по гілочці базиліку, часник, перець горошком і гвоздику. Потім виклади у банку вимиті помідорки. Залий помідори у банках водою з чайника, який щойно закипів, прикрий кришками і залиш на 15-20 хвилин під рушником. Через 20 хвилин воду з банок злий в каструлю і доведи до кипіння, додай сіль та цукор, вари протягом 2 хвилин, останнім додай оцет. Замішай добре і залий приготованим маринадом свої баночки з чері. Закатай банки простерилізованими кришками, переверни вверх дном, накрий ковдрою і залиш до повного охолодження. Зберігай надалі консервацію у темному і прохолодному місці.

Смачного!

Раніше ми писали про цікавий рецепт консервації на зиму — помідори в снігу.

Фото: скриншот з Youtube.

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