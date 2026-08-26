Розтин покаже 6: завершились зйомки хітового серіалу про судмедекспертів

Завершено зйомки нового сезону детективного серіалу Розтин покаже, який виходить на телеканалі ICTV2. У шостому сезоні на глядачів очікує 24 серії нових розслідувань за участі судмедекспертки Яни та слідчого Олега.

Дату прем’єри Розтин покаже 6 на ICTV2 анонсують пізніше.

Про що серіал Розтин покаже

Детективна франшиза Розтин покаже розповідає про роботу бюро судово-медичної експертизи. Судмедекспертка Яна Гончар (у виконанні Ольги Гришиної) під час розтину тіл знаходить докази вбивств, за якими її коханий — слідчий Олег Гончар (у виконанні Артемія Єгорова) разом із експертами та криміналістами виходить на сліди злочинців.

Не тільки робота кидає виклик Яні та Олегу, а й особисте життя – розібратися у стосунках їм буває складніше, ніж розслідувати найзаплутанішу справу.

Новий сезон Розтин покаже / 7 Фотографій

Розтин покаже 6: що відомо про новий сезон

У новому сезоні Гончар погоджується допомогти Микиті Фарині (грає Даніїл Маржець) — своєму знайомому із непростим минулим. Микита впевнений, що бачив свою сестру Олександру, яку давно вважають мертвою.

Ця справа швидко перетвориться на небезпечну гру й виведе на потужний злочинний синдикат. Тож під ударом опиняться усі, й головним питання шостого сезону стане – ким насправді є Микита Фарина і якою ціною обійдеться ця допомога.

Розтин покаже 6: поява нових героїв

До своїх ролей у новому сезоні повернуться: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга, Вікторія Білан, Анастасія Пустовіт.

Одну з ключових ролей із глибоким і непростим характером виконає Андрій Федінчик. Ірина Сопонару втілить нову героїню, яка розворушить особисте життя одного з працівників судово-медичного бюро.

Також у пари Анжели та Зіновія Вікентійовича з’явиться син, якого зіграє маленький Ярема — син акторки, яка грає Анжелу, Вікторії Білан.

— У мого персонажа буде багато викликів, головний із яких – як зберегти родину. Йому непросто дається батьківство, бо маленькі діти потребують надзвичайно багато уваги і забирають весь час у дружини… Зіновію порадами допомагатиме друг і колега Свят, а от що з цього вийде – скоро побачимо, – каже актор Ігор Портянко.

Гойдалки в особистому житті очікують також на головних героїв —Яну та Олега Гончарів.

— У моєї героїні буде багато пригод, як завжди. Вона отримуватиме чимало пропозицій – і особистих, і робочих… Щодо нових захоплень, то нагадаю: головне і постійне захоплення Яни Віталіївни – це її робота. Будуть небезпеки, які ще більше об’єднають нашу команду і… подружжя Гончарів, – розповідає акторка Ольга Гришина.

Прем’єра Розтин покаже 5 відбулася навесні 2026 року. Серіал очолював ТОП програм дня, загалом його подивилися 6,9 млн глядачів. Зйомками шостого сезону займалася компанія Mamas Film Production.

Режисерка: Олександра Панченко.

Оператор: Іван Бородін.

Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко, Андрій Віштак, Руслан Нікулін.

Продюсери ICTV2: Ольга Хавжу, Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк.

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.

Раніше ми повідомяли про те, що телеканал ICTV2 показав перші кадри серіалу Швидкарі. 12-серійний проєкт має вийти на екрани восени.

Фото: ICTV2

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!