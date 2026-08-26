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Фонд Віктора Пінчука оголошує набір ветеранів та ветеранок до 2-ї когорти програми з лідерства в Yale

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 17:15 4 хв.
Навчання в Yale для українських ветеранів: Фонд Пінчука оголосив набір

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