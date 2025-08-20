Символи нашої боротьби: де подивитись новий фотопроект Світло нескорених

МВС разом із національною мережею реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та Укрзалізницею представили фотопроект Світло нескорених.

Виставка присвячена 34-й річниці Незалежності України, тож символічно обʼєднує й 34 світлини.

Це роботи, які показують обличчя війни і її глибші символи — мужність і втрати, шлях від поранення до відновлення, пам’ять і щоденну силу тримати країну.

Світло нескорених: фотопроект до Дня Незалежності

Цей проект створений, щоб не лише вшанувати героїв сьогодення, а й зберегти для історії моменти, які стали символами нашої боротьби, кажуть ідейні натхненники.

У ньому об’єднано подвиги й будні прикордонників, рятувальників, нацгвардійців, поліціянтів, співробітників сервісних і міграційних служб — усіх, хто входить у систему МВС та інші сили безпеки й оборони.

— Кожна світлина — це історія мужності, служіння та незламності, — сказала директорка Департаменту комунікації МВС Мар’яна Рева.

Фотовиставка Світло нескорених — це голос правди, що звучить крізь об’єктиви. Ми відкриваємо цю експозицію, щоб вшанувати Героїв, зберегти пам’ять і надихнути на нові звершення.

Фотограф Департаменту комунікації МВС Юрій Лісничук додає:

— Кожна поїздка на фронт — це очі та обличчя Героїв, які неможливо забути. Наша глобальна мета — щоб про війну в Україні ніхто не забув, а людей цінували та пам’ятали.

RECOVERY: шлях до відновлення

Своє місце у виставці займають й історії поранених воїнів, які проходять відновлення у центрах RECOVERY. Національна мережа була створена Віктором та Оленою Пінчуками, щоб надавати безоплатну реабілітацію військовим.

Сьогодні в Україні працюють 18 центрів — у Вінниці, Києві, Дніпропетровській області, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові та Луцьку. Допомогу там уже отримали понад 30 тисяч захисників і захисниць.

Читати на тему Реабілітаційний центр RECOVERY запрацював на базі однієї з лікарень МВС Що варто знати про новий реабілітаційний центр для захисників?

Де побачити виставку Світло нескорених

Виставка розміщується на центральних залізничних вокзалах Дніпра, Одеси, Харкова, Львова та Миколаєва і триватиме до 8 вересня.

Щодня крізь ці зали проходять мільйони людей — і кожен може зупинитися бодай на мить, аби побачити у світлинах глибину пережитого, силу єдності та світло, яке тримає країну в часи випробувань.

Також експозиція доступна онлайн на сайті МВС.

За одне століття Україна п’ять разів підіймалася на боротьбу за незалежність, і вийшло лише останнього разу. Але чому попередні спроби не мали успіху? Про це Вікнам розповів доктор історичних наук, професор та завідувач кафедри історії України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!