Онлайн-шлюби стають трендом: скільки пар одружилися в Україні за пів року

В Україні у 2026 році громадяни одружуються на 16% більше, ніж у 2025-му. Зокрема, зростає кількість шлюбів, зареєстрованих онлайн — вже понад 30 тисяч.

Відповідна статистика вказана на Опендатабот.

Онлайн-шлюб в Україні: статистика за перше півріччя 2026

У середньому кожного місяця одружується понад 13 тисяч пар — на 16% більше, ніж минулого року. Загалом, за даними Міністерства юстиції, вже було зареєстровано 79,5 тисяч шлюбів. 4 з 10 шлюбів за перші пів року зареєстрували онлайн (майже 30,5 тисяч пар).

У Києві реєструють кожен четвертий шлюб (майже 20 тисяч за пів року). Але зараз справжньою “шлюбною столицею” можна вважати Дніпропетровщину — 15,5 тисяч пар. Одружуватися тут стали частіше аж у 2,7 рази. Також у трійці шлюбних лідерів — Львівщина (майже 9 тисяч шлюбів).

Зазначається, що цю позитивну динаміку у трьох регіонах можна пов’язати із поширенням онлайн-шлюбів завдяки роботі цифрових офісів держреєстрації актів цивільного стану.

Найпопулярнішими датами одружень були: День закоханих (1248 шлюбів) та дзеркальна дата 26.06.2026 (2528 пар).

Втім статистично більше шлюбів укладають у другій половині року. У 2025-му різниця склала 41%. Це також стосується й розлучень — в середньому, на 30%.

Цього року фіксують також меншу кількість розлучень — зниження на 4%. Повідомляється, що наразі у 2026 році понад 12 тисяч пар розірвали шлюб. Це статистика розлучень через Державний реєстр актів цивільного стану громадян (ДРАЦС). Але вона неповна, оскільки не враховує розлучення через суд.

Найбільше розлучалися через ДРАЦС у Києві (1801), Дніпропетровській (1125), та Київській областях (898).

Раніше ми писали про окреме життя в офіційному шлюбі: коли це потрібно і як оформити.

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