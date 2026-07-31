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Онлайн-шлюби стають трендом: скільки пар одружилися в Україні за пів року

Марина Слизовська 31 Липня 2026, 12:00 2 хв.
Шлюб онлайн в Україні
Фото Pexels

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