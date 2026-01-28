На 6 шлюбів припадає 1 розлучення: статистика від Мін’юсту за 2025 рік

Згідно з офіційним звітом Міністерства юстиції, у 2025 році в Україні зафіксовано суттєве зміцнення інституту сім’ї, що проявляється у зростанні кількості нових шлюбів та різкому скороченні розлучень.

Розлучення та одруження у 2025 році: статистика

Протягом минулого року в країні було зареєстровано 165,59 тисячі шлюбів, що на 10,2% перевищує показники 2024 року. Водночас кількість офіційних розірвань шлюбів продемонструвала позитивну динаміку, зменшившись на 23,4% до позначки у 26,28 тисячі випадків.

Така ситуація свідчить про стабілізацію соціальних трендів, оскільки у 2024 році спостерігалася протилежна картина із суттєвим падінням кількості весіль та різким стрибком розлучень.

Аналіз регіональних показників демонструє, що в середньому по країні на одне розлучення припадає 6,3 шлюби. Абсолютним лідером за стійкістю родинних союзів став Київ, де зафіксовано рекордне співвідношення — 10 шлюбів на кожне розлучення.

Високий рівень реєстрації нових сімей також спостерігається у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Найменші показники співвідношення зафіксовані у Запорізькій, Черкаській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областях, де на кожне розлучення припадає від 4,3 до 4,8 шлюбів.

Для порівняння, у довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано понад 214 тисяч шлюбів. У 2022 році спостерігався емоційний сплеск одружень, коли їхня кількість зросла до майже 223 тисяч на тлі різкого зменшення розлучень.

