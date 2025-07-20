Окреме життя в офіційному шлюбі: коли це потрібно і як оформити

В Україні існує правовий механізм, що дозволяє подружжю жити окремо, не розриваючи шлюб офіційно.

Цей інструмент, відомий як сепарація або режим окремого проживання, діє вже понад 20 років і надає парі можливість поставити шлюб на паузу.

У цьому матеріалі ми детально розглянемо, як це працює, які має наслідки та чому пари обирають саме цей шлях, а не розлучення.

Що про сепарацію говорить закон?

Інститут окремого проживання з’явився в українському законодавстві після 2000 року, зокрема завдяки ратифікації угоди з Туреччиною.

Статті 119 та 120 Сімейного кодексу України регулюють цей механізм.

Основні положення

Режим окремого проживання встановлюється виключно судовим рішенням. Подружжя не може просто домовитися про це без суду. Судовий процес може бути розпочатий спільною заявою подружжя (коли обидві сторони згодні) або позовом одного з них (якщо один з партнерів проти). Єдина законна підстава для встановлення сепарації — це неможливість або небажання хоча б одного з подружжя проживати разом. Тривалість: закон не обмежує термін окремого проживання, тож сепарація встановлюється безстроково. Вихід з режиму: щоб припинити дію цього режиму, подружжю достатньо фактично поновити шлюбні відносини або ж звернутися до суду із заявою про припинення сепарації.

Важливо, що встановлення режиму окремого проживання не призводить до втрати прав та обов’язків чоловіка та дружини, проте має два значні правові наслідки.

Основні правові наслідки сепарації

Майно: зникає презумпція спільної власності подружжя. Це означає, що майно, придбане одним із партнерів протягом періоду сепарації, не вважатиметься спільним. Наприклад, якщо чоловік купує квартиру під час окремого проживання, дружина не зможе претендувати на це житло у разі розлучення. Батьківство: не працює презумпція батьківства. Дитина, народжена дружиною після 10 місяців з моменту встановлення режиму сепарації, не вважатиметься автоматично дитиною чоловіка, якщо інше не буде доведено в судовому порядку.

Чим керуються суди

Окрім Сімейного кодексу, суди у цій категорії справ керуються Постановою Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року.

Ця постанова підкреслює різницю між розірванням шлюбу та сепарацією:

розлучення та окреме проживання — це різні самостійні правові механізми;

це різні самостійні правові механізми; Розірвання шлюбу доцільне, коли його подальше збереження неможливе або суперечить інтересам подружжя чи дітей;

Сепарація ж встановлюється, коли подружжя не може та/або не бажає проживати разом.

Режим сепарації підтримує принцип вільного вибору місця проживання для кожного з подружжя.

Хоча жити окремо можна і без офіційного встановлення цього режиму, варто пам’ятати про вищезазначені правові наслідки щодо майна.

Чому обирають сепарацію, а не розлучення: приклади

Сепарацію часто розглядають як полегшений варіант розлучення або, навпаки, як шанс врятувати шлюб.

Причини для вибору цього шляху можуть бути дуже різними. Судова практика показує кілька поширених мотивів.

Релігійні переконання

Деякі пари, попри фактичне припинення стосунків, не хочуть офіційно розлучатися через глибокі релігійні переконання. Сепарація дає змогу жити окремо, зберігаючи при цьому формальний статус шлюбу.