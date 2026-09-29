Як зберігати обліпиху: три способи заготівлі ягоди на зиму

Правильна заготовка продуктів на зиму гарантує, що у зимовий сезон ти зможеш підтримати себе необхідними вітамінами та мінералами прямо зі свого холодильника або комори. Сьогодні ми зібрали для тебе корисну інформацію, як правильно зберігати обліпиху взимку.

Як зберігати обліпиху взимку

Обліпиха містить багато корисних вітамінів та чудово підтримує організм у період холоду та сезону ГРВІ. Це якісне джерело важливого для нашого імунітету вітаміну С — у 100 г ягід міститься орієнтовно від 100-200 мг цього вітаміну, залежно від часу збору плодів.

Також додати обліпиху до свого раціону буде не зайвим і заради вітамінів А та Е, які є антиоксидантами. Крім того, ця жовта ягода багата на важливі мікроелементи, зокрема залізо, магній, марганець тощо.

Тож пропонуємо розглянути кілька варіантів зберігання обліпихи на зиму, серед яких заморозка цілих ягідок, перетирання з цукром у вигляді пюре та сушіння.

Як заморозити обліпиху на зиму

ягоди обліпихи ретельно промий під проточною водою; потім повністю висуши їх на паперовому рушнику; підготуй для заморозки чисті герметичні пакети невеликого розміру; наповни пакет сухими ягодами, але не до верху, бо в процесі заморожування ягоди стануть більшими; спочатку розклади пакети в морозилці в один шар; через шість годин їх треба дістати та потрусити, щоб ягоди, які злиплися, рівномірно розподілити всередині пакета; поверни ягоди до морозки, тепер їх вже можна скласти у кілька шарів; зберігати обліпиху у морозилці можна до появи нового врожаю.

Як зберігати перетерту з цукром обліпиху

1 кг чистих та сухих ягід засип 1 кг цукру; подрібни обліпиху блендером до однорідної маси; цю суміш розклади у форми та залиш у морозилці на 6-8 годин; потім переклади у стерилізовані баночки та зберігай у холодильнику до 2-3 місяців.

Як засушити обліпиху на зиму

чисті та сухі ягоди розклади рівним шаром на застелене пергаментом деко; увімкни духовку із режимом конвекції на температуру до 60-70 градусів та залиш у ній ягоди на 2-3 години, залежно від їхньої соковитості; періодично обережно перемішуй обліпиху для рівномірного висушування; висушені плоди зберігай у чистій герметичній формі у сухому темному місці від 6 місяців до одного року максимум.

Раніше ми розповідали про користь олії обліпихи у профілактиці раку та діабету, зміцненні здоров’я серця й очей.

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