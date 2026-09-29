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Як зберігати обліпиху: три способи заготівлі ягоди на зиму

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 19:30 3 хв.
обліпиха як зберігати
Фото Unsplash

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