Обліпиха: користь золотистої ягоди та рецепт вітамінного чаю

Обліпиха — неймовірно корисна та соковита рослина, без якої важко уявити морозний зимний вечір. Її використовують не тільки для приготування зігрівальних напоїв, а й десертів, вітамінних закруток.
Чим корисна обліпиха та які протипоказання існують щодо вживання цієї ягоди — читай в матеріалі.
Гастроентеролог Еліна Манжалій каже: восени та взимку хочеться зігрітися смачним гарячим чаєм, особливо після робочого дня, або коли йде дощ.
У такому випадку допомагає корисний обліпиховий чай. Крім того, що обліпиха чудово зігріває взимку, вона ще й дуже корисна і трапляється навіть у складі багатьох рослинних препаратів.
Обліпиха славиться такими корисними властивостями:
За словами лікаря, існують протипоказання. Наприклад, індивідуальна непереносність ягоди, алергічна реакція. Також ліпше не вживати обліпиху людям, які страждають від панкреатиту, гепатиту, гастриту, запалення сечового міхура.
Перед заварюванням ягоди обліпихи обов’язково вимий та розтовчи ягоди. Краще за все це робити в посуді, без використання заліза (при контакті з металом обліпиха втрачає частину корисних властивостей).
На 400 мл гарячої води бери 150 г ягід обліпихи.
На 400 мл гарячої води бери 150 г ягід обліпихи.
На свій смак можна додати мед, декілька шматочків лимону, апельсину. Настоюй цю суміш протягом 10-15 хвилин.
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