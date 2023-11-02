Обліпиха: користь золотистої ягоди та рецепт вітамінного чаю

Обліпиха — неймовірно корисна та соковита рослина, без якої важко уявити морозний зимний вечір. Її використовують не тільки для приготування зігрівальних напоїв, а й десертів, вітамінних закруток.

Чим корисна обліпиха та які протипоказання існують щодо вживання цієї ягоди — читай в матеріалі.

Обліпиха: користь і шкода для організму

Гастроентеролог Еліна Манжалій каже: восени та взимку хочеться зігрітися смачним гарячим чаєм, особливо після робочого дня, або коли йде дощ.

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У такому випадку допомагає корисний обліпиховий чай. Крім того, що обліпиха чудово зігріває взимку, вона ще й дуже корисна і трапляється навіть у складі багатьох рослинних препаратів.

Обліпиха славиться такими корисними властивостями:

Має високу концентрацію вітаміну С. Має антисептичну дію. Містить у своєму складі вітаміни А та Е, завдяки чому при вживанні обліпихи покращується обмін речовин, запускаються процеси відновлення клітин та зміцнення судин. Багата на вітаміни групи B. Позитивно впливає на стан шлунково-кишкового тракту. Зміцнює імунітет, що дуже важливо в осінньо-зимовий період. Обліпиха впливає на рівень так званого гормону щастя, тому покращує настрій та заспокоює нервову систему. Вважають, що обліпиха здатна підтримувати та відновлювати тканини, уражені від впливу вільних радикалів. Має у своєму складі аскорбінову кислоту, тому зарекомендувала себе, як чудовий противірусний засіб у народній медицині. При респіраторних захворюваннях обліпиха допоможе кращому відходженню слизу.

Чи всім можна чай з обліпихи

За словами лікаря, існують протипоказання. Наприклад, індивідуальна непереносність ягоди, алергічна реакція. Також ліпше не вживати обліпиху людям, які страждають від панкреатиту, гепатиту, гастриту, запалення сечового міхура.

Як правильно заварювати обліпиху в домашніх умовах

Перед заварюванням ягоди обліпихи обов’язково вимий та розтовчи ягоди. Краще за все це робити в посуді, без використання заліза (при контакті з металом обліпиха втрачає частину корисних властивостей).

На 400 мл гарячої води бери 150 г ягід обліпихи.

На свій смак можна додати мед, декілька шматочків лимону, апельсину. Настоюй цю суміш протягом 10-15 хвилин.

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