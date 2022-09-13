Цукор, фрукти, сухофрукти: чому їх так хочеться та скільки можна з’їсти, щоб не нашкодити

Наше життя настільки сповнене стресу, роботи та обов’язків, що просто необхідно винагороджувати себе чимось, що приносить задоволення.

Для багатьох людей таким задоволенням є щось смачне й солодке: фрукти, кондитерські вироби, сухофрукти тощо.

Однак усьому має бути міра. Якщо незмінно перебільшувати, то можна не лише набрати зайві кілограми, а й сповільнити метаболізм, спровокувати висипання, діабет, погіршити емоційний стан тощо.

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Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, чому нам так сильно хочеться солодкого і скільки його можна собі дозволити, щоб не нашкодити.

Чому хочеться солодкого

Усі геніальні відповіді, на які дехто шукає відповіді роками, прості. Найчастіше хочеться чогось солоденького через те, що в раціоні не вистачає правильних складних вуглеводів.

Вуглеводи насамперед — головне джерело енергії для нашого тіла та невіддільна частина здорового харчування. Ще однією причиною постійного бажання з’їсти щось солодке є цукрозамінники.

А цукрозамінники не нашкодять?

Негативних наслідків від солодкого для нашого здоров’я вистачає. Більша частина любителів солоденького це розуміє, адже наукових досліджень та загальної інформації цілком достатньо, щоб зробити висновки.

Саме тому ми почали шукати більш здорову та натуральну альтернативу цукру. Дехто відкрив для себе мед, кокосовий та коричневий цукри, сироп агави, стевію, різні низькокалорійні цукрозамінники.

Однак мало хто знає, що всі ці альтернативи, які виглядають менш калорійними та більш здоровими, мають ту саму дію, що і звичайний цукор.

Доведено, що замінники підвищують ризики розвитку ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу.

Також підсолоджувачі змінюють сприйняття смаків і здатність поглинати поживні речовини. Тож цілком логічно, що можуть з’явитися головні болі, проблеми з навчанням та концентрацією.

Що можна їсти та скільки?

Отож тепер, коли знаєш про всі особливості дієтичних цукрозамінників, час відкрити завісу того, що ж не нашкодить твоєму здоров’ю.

Дієтологиня стверджує, що єдиний натуральний і корисний цукрозамінник — стевія. А взагалі найкращою альтернативою цукру є свіжі фрукти.

Хоча в них міститься фруктоза, але клітковина та волокна уповільнюють всмоктування цукрів. Тому цільний фрукт завжди кращий за всі замінники, фреші та соки.

Також багато хто віддає перевагу сухофруктам, вважаючи їх дієтичною заміною цукеркам. Однак насправді сухофрукти — це цукор у кубі.

Вони позбавлені клітковини, що сприяє швидшому всмоктуванню цукру, але містять стільки ж фруктози, як і фрукти, з яких їх зробили.

Денна порція цукру для жінок

300 г свіжих фруктів;

1-2 ч. л меду;

20-30 г сухофруктів.

Денна порція цукру для чоловіків

350 г свіжих фруктів;

1-2 ч. л меду;

40-50 г сухофруктів.

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