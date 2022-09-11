Як зміцнити імунітет дорослому: що їсти, які вітаміни пити, а чого уникати

Сильний імунітет — запорука нашого здоров’я та гарного самопочуття. З приходом перших холодів імунітет трохи ослаблює свої захисні функції, внаслідок чого дуже легко захворіти чи застудитися.
Щоб обійтися без застуди восени, про імунітет треба попіклуватися заздалегідь. Лікарка загальної практики Анастасія Кириченко розповіла Вікнам, що справді допоможе дорослому зміцнити імунітет, а які способи тільки нашкодять.
Запорука здоров’я всього організму та енергії — збалансоване харчування, достатня активність та повноцінне відновлення.
В цьому симбіозі й полягає секрет нашого здоров’я та сили імунітету. Якщо просто слідкувати за цим, то імунна система функціонуватиме на відмінно. Пам’ятай, основне завдання не стимулювати імунну систему до роботи, а просто підтримати.
Бажано, щоб сон тривав приблизно 7-8 годин. Засинати краще до 11 години ночі, в темній та добре провітреній кімнаті.
Від куріння, фаст-фуду та напівфабрикатів варто утриматися. Бажано також зменшити вживання алкоголю й кави — все це знижує імунітет.
Натомість вари й запікай сезонні овочі та фрукти, якщо немає свіжих, підійдуть і заморожені. Не забувай про рибу, м’ясо, молочну продукцію, каші, зелень та водний баланс.
Натомість вари й запікай сезонні овочі та фрукти, якщо немає свіжих, підійдуть і заморожені. Не забувай про рибу, м’ясо, молочну продукцію, каші, зелень та водний баланс.
Про дієти на зиму варто забути, особливо ті, в яких потрібно їсти тільки гречку та курку, або ж низькокалорійні дієти.
Фізична активність важливий елемент для нашого здоров’я. Малорухливий спосіб життя негативно позначається на загальному стані організму.
В день намагайся бодай 30 хвилин гуляти пішки на свіжому повітрі. За можливості ходи до спортзалу, але вичавлювати із себе усі сили на тренуванні не варто.
Окрім того, що стрес з’їдає запаси магнію, який досить важливий для злагодженої роботи нашого імунітету та нервової системи, саме через стрес в нашому організмі порушується гормональний баланс.
Таким чином стрес виснажує сили організму, а на боротьбу з вірусами та бактеріями їх не залишається.
Таким чином стрес виснажує сили організму, а на боротьбу з вірусами та бактеріями їх не залишається.
Під час хронічного стресу виділяється гормон кортизол. Він здатен пригнічувати розвиток клітин імунної системи, а саме Т-лімфоцитів.
Важливо знати про стан здоров’я свого організму, для цього раз у рік–два треба робити чек-ап та здавати базові аналізи:
Такі аналізи необхідні, щоб визначити, чи є у тебе хронічні запалення, які можуть суттєво знизити захисні механізми організму: анемія, гіпо/гіпертиреоз, цукровий діабет тощо.
Можна самостійно визначити стан імунітету. Зверни увагу на те, наскільки часто хворієш.
Якщо ознаки застуди не більш ніж двічі на рік, то в тебе хороший імунітет, а якщо ти можеш захворіти, як поряд хтось чхне, то варто провести діагностику організму.
Якщо ознаки застуди не більш ніж двічі на рік, то в тебе хороший імунітет, а якщо ти можеш захворіти, як поряд хтось чхне, то варто провести діагностику організму.
Також непоганим сигналом, що імунітет знижений, є герпес та частота його появи.
Він є приблизно у 80-90 % відсотків людей, але у когось може відбуватися загострення кілька разів на рік, а в інших може проявитися тільки один раз за все життя чи взагалі ніколи.
Лікарка запевняє, якнайкраще отримувати вітаміни саме з харчових продуктів, а для цього необхідно збалансовувати свою тарілку.
Однак є певні вітаміни, яких разом з їжею може надходити недостатньо, тому їх можна приймати додатково, аби знизити стрес для організму.
Наразі у багатьох пацієнтів спостерігається дефіцит вітаміну Д, майже у кожного другого.
Наразі у багатьох пацієнтів спостерігається дефіцит вітаміну Д, майже у кожного другого.
Також, для укріплення імунітету працюють такі вітаміни:
Та перш ніж самостійно почати прийом вітамінів, треба здати аналіз та проконсультуватися з лікарем, щоб визначити яких саме елементів не вистачає тобі та підібрати дозування.
Народна медицина, самолікування та сарафанне радіо можуть не тільки ніяк не підвищити імунітет, а й завдати шкоди.
Останній компонент затримує вологу та пересушує слизову носа. Це призводить до тріщин та кірок, через які вірусам та бактеріям буде дуже легко проникати в середину організму.
Ці продукти є джерелами необхідних в холодну пору року вітамінів, однак не здатні замінити повноцінного сну, харчування та фізичної активності.
Натомість надмірне споживання цитрусових може викликати алергічну реакцію. Стосовно часнику та імбиру, ці продукти можуть заподіяти шкоди людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Осінь — не лише золота пора для застуди. В цей період може загостритися алергія. Дізнайся, що цвіте восени.
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