Как укрепить иммунитет взрослому: что кушать, какие витамины пить, а чего избегать

Сильный иммунитет – залог нашего здоровья и хорошего самочувствия. С появлением первых холодов иммунитет немного ослабляет свои защитные функции, в результате чего очень легко заболеть или простудиться.

Для того чтобы обойтись без простуды осенью, об иммунитете надо позаботиться заранее. Врач общей практики Анастасия Кириченко рассказала Вікнам, что действительно поможет взрослому укрепить иммунитет, а какие способы только навредят.

Как укрепить иммунитет: пошагово

Залог здоровья всего организма и энергии – сбалансированное питание, достаточная активность и полноценное восстановление.

В этом симбиозе и секрет нашего здоровья и силы иммунитета. Если просто следить за этим, то иммунная система будет функционировать отлично. Помни, основная задача не стимулировать иммунную систему к работе, а просто поддержать.

Хорошо спи

Желательно, чтобы сон длился примерно семь-восемь часов. Засыпать лучше до 11 часов ночи, в темной и хорошо проветренной комнате.

Хорошо питайся

От курения, фастфуда и полуфабрикатов следует воздержаться. Желательно также снизить употребление алкоголя и кофе — все это снижает иммунитет.

Вместо этого вари и запекай сезонные овощи и фрукты, если нет свежих, подойдут и замороженные. Не забывай о рыбе, мясе, молочной продукции, кашах, зелени и водном балансе.

О диетах на зиму стоит забыть, особенно о тех, где нужно есть только гречку и курицу, или низкокалорийные диеты.

Двигайся

Физическая активность является важным элементом для нашего здоровья. Малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на общем состоянии организма.

В день старайся хоть 30 минут гулять пешком на свежем воздухе. По возможности ходи в спортзал, но выжимать из себя все силы на тренировке не стоит.

Избегай стресса

Кроме того, что стресс съедает запасы магния, который достаточно важен для слаженной работы нашего иммунитета и нервной системы, именно из-за стресса в нашем организме нарушается гормональный баланс.

Таким образом, стресс истощает силы организма, а на борьбу с вирусами и бактериями их не остается.

Во время хронического стресса выделяется гормон кортизол. Он способен ингибировать развитие клеток иммунной системы, а именно Т-лимфоцитов.

Контроль здоровья не помешает

Важно следить за состоянием здоровья своего организма, для этого раз в год-два нужно делать чек-ап и сдавать базовые анализы:

общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой, глюкоза крови, общий анализ мочи, холестерин, тиреотропный гормон, стимулирующий работу щитовидной железы +т4 свободный, печеночные и почечные пробы.

Такие анализы необходимы, чтобы определить, есть ли у тебя хронические воспаления, которые могут существенно снизить защитные механизмы организма: анемию, гипо/гипертиреоз, сахарный диабет и т.д.

Как определить: сильный или слабый иммунитет?

Можно самостоятельно определить состояние иммунитета – обрати внимание на то, насколько часто болеешь.

Если признаки простуды не более двух раз в год, то у тебя хороший иммунитет, а если ты может заболеть, как только рядом кто-то чихнет, то следует провести диагностику организма.

Также хорошим сигналом, что иммунитет понижен, является герпес и частота его возникновения.

Он есть примерно у 80-90% людей, но у кого-то может происходить обострение несколько раз в год, а у других герпес может проявиться только один раз за всю жизнь или вообще никогда.

Какие витамины помогут улучшить иммунитет

Врач уверяет, лучше получать витамины именно из пищевых продуктов, а для этого необходимо сбалансировать свою тарелку.

Однако есть определенные витамины, которых вместе с едой может поступать недостаточно, поэтому их можно принимать дополнительно, чтобы снизить стресс для организма.

У многих пациентов наблюдается дефицит витамина Д, почти у каждого второго.

Также для укрепления иммунитета работают следующие витамины:

Витамин С

Витамин А

Витамины группы B, особенно B6

В комплексе желательно принимать компоненты минерального комплекса: цинк, селен, железо и магний.

Но прежде чем самостоятельно начать прием витаминов, нужно сдать анализ и проконсультироваться с врачом, чтобы определить, каких именно элементов не хватает тебе и подобрать дозировку.

Мифы: что не повышает иммунитет, а только вредит

Народная медицина, самолечение и сарафанное радио могут не только никак не повысить иммунитет, но и нанести вред.

Одной из опасных рекомендаций является прием иммуномодуляторов для профилактики. Для этих препаратов имеются четко определенные заболевания, например, СПИД.

Еще одна рекомендация, которая увеличит шансы заболеть – оксолиновая мазь. В ее состав входит оксинафталин и вазелин.

Последний компонент удерживает влагу и пересушивает слизистую носа. Это приводит к трещинам и коркам, через которые вирусам и бактериям будет очень легко проникать внутрь организма.

Также считают, что все цитрусовые, чеснок и имбирь способны повысить иммунитет. Это лишь отчасти правда.

Эти продукты являются источниками необходимых в холодное время года витаминов, однако не способны заменить полноценный сон, питание и физическую активность.

Избыточное потребление цитрусовых может вызвать аллергическую реакцию. Что касается чеснока и имбиря, эти продукты могут причинить вред людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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