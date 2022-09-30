Как поднять иммунитет ребенку — врачи рассказали, от чего зависит здоровье малыша и как его укрепить

Заботливые родители всегда озабочены здоровьем своих детей. Но с наступлением холодов волнение, как и риски заболеть, повышаются.
Иммунолог Мария Полозова и педиатр Лидия Бабич рассказали журналистке издания Украинская правда. Жизнь Анастасии Красножон, что такое иммунитет и как его укрепить.
Иммунитет — это уникальная способность организма бороться с чужеродными микроорганизмами благодаря большому количеству цепей, сформированных иммунной системой.
Кроме этого, иммунитет распознает видоизмененные клетки, восстанавливает поврежденные ткани, помогает нервной и эндокринной системам регулировать важные функции.
Иммунные клетки могут перемещаться почти по всем органам, поэтому эффективно защищают наше здоровье.
Формирование иммунитета — процесс очень индивидуальный и зависит от многих факторов:
Врачи советуют родителям с рождения прививать своим детям полезные привычки. Правильный образ жизни должен быть постоянным, а не ситуативным. Только так он будет приносить хорошие результаты.
Сначала родители должны обеспечить детей разнообразным питанием, достаточным сном, адекватной физической активностью, закаливанием, наладить режим обучения и отдыха.
А потом мотивировать детей самим заботиться о здоровье. Однако не стоит путать бережливость с ненужной гиперопекой (пугать продуванием, запрещать есть и пить холодное, кутать в теплую погоду и т.п.).
Кроме того, нужно своевременно вакцинировать ребенка согласно календарю плановых прививок. Ведь вакцина содержит частицу убитого или ослабленного вируса, в ответ на которую формируется иммунный ответ.
Так организм вырабатывает антитела к конкретному патогену, но при этом тяжелые симптомы инфекции не могут развиваться.
Согласно медицинским исследованиям, 70% иммунных клеток находятся именно в кишечнике. А поэтому здоровье его микрофлоры оказывает существенное влияние на иммунитет человека.
Корми своего малыша сбалансированной и разнообразной едой. Тогда не придется покупать препараты, которые “повышают” иммунитет — большинство БАДов не имеют доказательной базы и могут вызвать аллергическую или токсическую реакцию.
Темы здоровья нужно обсуждать с детства. Научи своего малыша правилам гигиены. Например, как мыть руки, пользоваться антисептиком, использовать маску и т.д.
Ребёнок должен знать, как те или иные действия могут повлиять на организм и какую ответственность он несет за свое здоровье.
Регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на нервную, эндокринную и иммунную системы. Они снижают стресс, способствуют интеллектуальному развитию, улучшают сон и пищеварение, а также предотвращают распространение инфекций.
Медики просят не назначать лекарственные препараты самостоятельно, не доверять яркой рекламе и “экспертам” в интернете.
Лучше всего советоваться со своим семейным врачом или педиатром, а также искать информацию на проверенных сайтах:
И помни, что ребенок все равно будет копировать твое поведение. А поэтому начинать здоровую жизнь нужно с себя. Читай, как поднять иммунитет взрослому.
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