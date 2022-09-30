Как поднять иммунитет ребенку — врачи рассказали, от чего зависит здоровье малыша и как его укрепить

Заботливые родители всегда озабочены здоровьем своих детей. Но с наступлением холодов волнение, как и риски заболеть, повышаются.

Иммунолог Мария Полозова и педиатр Лидия Бабич рассказали журналистке издания Украинская правда. Жизнь Анастасии Красножон, что такое иммунитет и как его укрепить.

Что такое иммунитет и зачем он нужен

Иммунитет — это уникальная способность организма бороться с чужеродными микроорганизмами благодаря большому количеству цепей, сформированных иммунной системой.

Кроме этого, иммунитет распознает видоизмененные клетки, восстанавливает поврежденные ткани, помогает нервной и эндокринной системам регулировать важные функции.

Иммунные клетки могут перемещаться почти по всем органам, поэтому эффективно защищают наше здоровье.

Формирование иммунитета — процесс очень индивидуальный и зависит от многих факторов:

родов;

наличия и продолжительности грудного вскармливания;

вакцинации;

социальных контактов и взаимодействия с окружающей средой;

состояния микрофлоры кишечника;

питания;

сна;

физической активности;

уровня стресса и т.д.

Как поднять иммунитет ребенку

Прививай полезные привычки

Врачи советуют родителям с рождения прививать своим детям полезные привычки. Правильный образ жизни должен быть постоянным, а не ситуативным. Только так он будет приносить хорошие результаты.

Сначала родители должны обеспечить детей разнообразным питанием, достаточным сном, адекватной физической активностью, закаливанием, наладить режим обучения и отдыха.

А потом мотивировать детей самим заботиться о здоровье. Однако не стоит путать бережливость с ненужной гиперопекой (пугать продуванием, запрещать есть и пить холодное, кутать в теплую погоду и т.п.).

Вакцинируй

Кроме того, нужно своевременно вакцинировать ребенка согласно календарю плановых прививок. Ведь вакцина содержит частицу убитого или ослабленного вируса, в ответ на которую формируется иммунный ответ.

Так организм вырабатывает антитела к конкретному патогену, но при этом тяжелые симптомы инфекции не могут развиваться.

Сбалансировано корми

Согласно медицинским исследованиям, 70% иммунных клеток находятся именно в кишечнике. А поэтому здоровье его микрофлоры оказывает существенное влияние на иммунитет человека.

Корми своего малыша сбалансированной и разнообразной едой. Тогда не придется покупать препараты, которые “повышают” иммунитет — большинство БАДов не имеют доказательной базы и могут вызвать аллергическую или токсическую реакцию.

Учи

Темы здоровья нужно обсуждать с детства. Научи своего малыша правилам гигиены. Например, как мыть руки, пользоваться антисептиком, использовать маску и т.д.

Ребёнок должен знать, как те или иные действия могут повлиять на организм и какую ответственность он несет за свое здоровье.

Мотивируй заниматься спортом

Регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на нервную, эндокринную и иммунную системы. Они снижают стресс, способствуют интеллектуальному развитию, улучшают сон и пищеварение, а также предотвращают распространение инфекций.

Доверяй проверенной информации

Медики просят не назначать лекарственные препараты самостоятельно, не доверять яркой рекламе и “экспертам” в интернете.

Лучше всего советоваться со своим семейным врачом или педиатром, а также искать информацию на проверенных сайтах:

Всемирной организации здравоохранения;

Министерства здравоохранения Украины;

Центра общественного здоровья;

Украинской академии педиатрических специальностей;

англоязычных ресурсах (Американская академия педиатрии, Американский национальный институт здоровья, CDC, Mayo Clinic, PubMed, Medscape, UpToDate).

И помни, что ребенок все равно будет копировать твое поведение. А поэтому начинать здоровую жизнь нужно с себя. Читай, как поднять иммунитет взрослому.

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