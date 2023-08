Чистота — враг иммунитета? Что такое бытовая иммунизация и почему она нужна твоему ребенку

Часто родители беспокоятся из-за того, что малыш съел что-то непромытое или взял в рот предмет с пола. Там ведь могут быть опасные микроорганизмы.

Взрослые сразу вспоминают названия всех страшных микробов: сальмонелла, кишечная палочка, ротавирус и т.д., и переживают, что теперь они будут жить в организме ребенка.

Беспокоиться о малыше — вполне нормально, но иногда забота может навредить. В частности, слишком интенсивная защита от любых микроорганизмов тоже вредна.

В научном журнале The New England journal of medicine опубликовали исследование о том, как микробы влияют на иммунитет.

Читай, как помочь ребенку сформировать бытовую иммунизацию, а где нужно все же тщательно следить за тем, что малыш ест и исследует.

Сильный иммунитет в нестерильном мире

Когда-то люди жили без антисептиков, в условиях, которые никак не назовешь стерильными и чистыми. Тогда мы гораздо чаще контактировали с микроорганизмами.

Некоторые были опасны, однако многие наоборот помогали человеку, например, в работе пищеварительной системы. Иногда, когда мы защищаем ребенка от микроорганизмов, препятствуем формированию сильного иммунитета.

Правда в том, что защитить малыша на все 100% просто невозможно, ведь потенциальные патогены живут на любом предмете. Окружающий мир не стерилен.

Хорошая новость в том, что микроорганизмы могут навредить, только когда пища или предмет попадает в полностью зараженную поверхность с большим количеством патогенов. А у человека, который попробует это, — ослабленный иммунитет.

Позволь исследовать мир и его жителей: как формируется иммунитет у ребенка

впервые младенец встречается с бактериями, когда проходит по родовым путям мамы;

затем ребенок с молоком матери получает антитела – иммунные белки, борющиеся с инфекциями;

затем малыш начинает производить антитела самостоятельно.

На этом этапе он пробует на вкус все: от пола и стен до котиков и собачек. Так он встречается с микроорганизмами и домашними патогенами, что формирует его иммунитет.

Явление бытовой иммунизации — формирование антител к потенциальным патогенам при контакте с ними в домашних условиях, очень необходимо. Оно помогает ребенку быстрее формировать иммунитет и даже снизить риск развития астмы.

Так, если стерилизовать абсолютно все и не позволить ребенку исследовать мир и его жителей, его организм физически не сможет научиться справляться с угрозами внешней среды.

Из-за капризного иммунитета у малыша могут появляться различные болезни: от аллергии до тяжелых аутоиммунных заболеваний.

Дезинфицировать все же можно: когда действительно есть риск подхватить вредные микроорганизмы

Хорошая новость для родителей, которые очень любят все стерилизовать, ваш антисептик и придирчивость к продуктам таки понадобится.

Что нужно мыть и выбрасывать дома

Риск получить опасные микроорганизмы есть от продуктов и предметов, которые длительно лежали во влажной среде, особенно на полу.

Например, игрушки, которые ребенок до этого долго облизывал и оставил на полу. Их достаточно промыть водой с мылом, потому что на гладких твердых поверхностях патогены размножаются медленно.

А вот вчерашнее печенье, кашу или вареный картофель придется выбросить, вероятно, их заполонили продукты жизнедеятельности бактерий.

Как действовать в общественных местах

Если соска или игрушка, которую ребенок любит облизывать, упала в общественном месте или на улице, предмет нужно продезинфицировать. Твердые продукты следует промыть, а пушистые — выбросить.

Вне дома патогены более опасны. Зачастую к контакту с ними иммунная система малыша просто не готова.

Следует помнить, что всегда требуется баланс. Чрезмерная защита может повредить, поэтому следует позволять малышам исследовать мир, предметы и даже микроорганизмы. В большинстве организм умеет с ними бороться.

А вот с чем действительно нужно быть осторожными, так это с плесенью. Она может вызвать бурную реакцию и даже представлять угрозу здоровью малыша. Читай о ситуации с резиновыми утятами и чем они опасны.

