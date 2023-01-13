“Ребенок вот-вот должен сделать первые шаги, как я могу ему помочь?”

Взрослые всегда с нетерпением ждут первых шагов малыша и беспокоятся, когда ему что-то не удается. Хотя после овладения этим навыком родители мечтают, чтобы он хоть немного посидел.

Пытаясь помочь ребенку и ускорить процесс его вертикализации, родители используют инновационные средства, которые вполне могут замедлить развитие новых навыков хождения: ходунки, толокары, вожки-ходунки и т.д.

Педиатр Татьяна Бойко рассказала, в каком возрасте малыш должен начать ходить, как происходит процесс получения нового навыка, и главное, как родители могут помочь сделать первые шаги, чтобы не навредить.

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Процесс вертикализации маленького человека достаточно сложный и зависит от двух важных факторов. Развитие таких процессов важно понять, чтобы в случае чего иметь возможность помочь.

Во-первых, малыш должен быть готов к этапу прямохождения физиологически. Должна произойти синхронизация развития нервной и опорно-двигательной систем.

У ребенка должен развиться мозжечок, отвечающий за координацию движений, и укрепиться мышечный скелет, который со временем и регулярными упражнениями на полу становится выносливее.

Второй, не менее важный фактор, от которого зависит, когда ребенок пойдет, — последовательность в овладении новыми умениями.

Ничего не бывает сразу. Перед тем, как пробежать марафон, мы должны долго и усердно тренироваться. Сделать несколько шагов для новичка в мире — непросто. Такая активность требует предварительной подготовки.

Ходьбе предшествует ползание на четвереньках. Ортопеды рекомендуют отползать от двух до трех месяцев, чтобы натренировать и подготовить мышцы к прямохождению.

Обычно на этапе ползания ребенок уже достаточно быстро находит опору и при удобном случае обязательно воспользуется моментом, чтобы постоять. Затем он начнет ходить возле нее, сначала опираясь на руки, а затем самостоятельно.

Итак, перед тем как начать ходить, малыш должен пройти следующие этапы:

отползать на четвереньках два – три месяца; самостоятельно стать у опоры; месяц отходить у опоры приставным шагом; держаться за опору только одной рукой и пытаться пойти вперед.

Все эти этапы ребенку предстоит завершить в диапазоне от 9 до 18 месяцев, после чего сделать свои первые самостоятельные шаги.

Не навреди: как помочь ребенку пойти

Время, которое занимает процесс формирования новых навыков, у каждого свое, индивидуальное. Иногда малыш может не торопиться делать первые шаги.

В таком случае не стоит помогать ребенку разными девайсами, такими как ходунки или толокары, ведь ребенок должен сделать свои первые шаги самостоятельно, без помощи таких устройств.

Единственное, что можно себе позволить — вести за ручки, при условии, что ребенок настаивает. Ты сразу поймешь, что ребенок настаивает, ведь он будет показывать всем своим видом, мимикой и жестами.

Придерживайся следующей инструкции помощи малышу и практикуй технику 20–30 минут в день.

Держи ребенка за корпус или за обе ручки и ходи вместе с ним. Если ты выбрал(-а) второй вариант, придерживайся правильной техники.

Руки малыша должны быть параллельно полу, а твои — фиксировать его запястья и предплечья, чтобы не повредить. Таким образом, ты поможешь сделать первые шаги, а потом будешь мечтать, чтобы неугомонный малыш хоть на миг перестал от тебя убегать.

Чем старше становится ребенок, тем чаще происходят его истерики без повода. На эмоциях родители могут сказать то, что может травмировать. Мы сделали подборку выражений, которые нельзя говорить ребенку, когда он капризничает.

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