Советы

“Ребенок вот-вот должен сделать первые шаги, как я могу ему помочь?”

Отвечает
тетяна бойко
Татьяна Бойко

Врач-педиатр

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 января 2023, 12:00
перші кроки
Фото: Unsplash

Советы

“Ребенок вот-вот должен сделать первые шаги, как я могу ему помочь?”
Отвечает
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Татьяна Бойко
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