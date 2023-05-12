Добрые, очаровательные, лучшие и любимые — какие сказки для самых маленьких почитать с ребенком

Сказки — это истории, в которых добро всегда побеждает зло, правда — ложь, а отважный рыцарь — страшного змея-людоеда. Благодаря сказкам наши дети учатся ценить не золото и серебро, а любовь и дружбу.

И именно поэтому издательство бестселлеров Vivat недавно издало четыре иллюстрированных книги с известными сказками для самых маленьких читателей, которые станут идеальным подарком к предстоящим праздникам. А также — украшением домашней библиотеки.

Узнай, что можно почитать с малышами на досуге.

Добрые сказки для самых маленьких

Согласно преданию, в 993 году войско киевского князя Владимира Святославовича, крестителя Киевской Руси, разбило войско печенегов.

И на том месте князь основал новый город — Переяслав, назвав его в честь Кирилла Кожемяки, богатыря, одолевшего печенежского богатыря. После этого Кожемяка стал героем многих сказок и легенд.

К примеру, в сказке Кирилл Кожемяка, вошедшей в Добрые сказки для самых маленьких, богатырь предстает перед маленькими читателями чистосердечным кожевником. Мастером, производящим сырицу.

Приходят люди, видят: сидит Кожемяка и мнет руками двенадцать кож, — говорится в сказке.

По просьбе детей Кирилл отправляется сразиться со змеем, которому каждый год из Киева отдавали дань: парня или девушку. И, как водится в добрых сказках, богатырь одолел змея. Но не потому, что он сильный, а потому, что еще и изобретательный.

А урочище, где жил богатырь, с тех пор называется Кожемяками. Между прочим, в Херсонской области есть маленькое село Кожемяки.

В книгу вошли следующие сказки:

Гадкий утенок;

Трое поросят;

Коза-дереза;

Кирилл Кожемяка;

Иван-Побиван.

Волшебные сказки для самых маленьких

Сказку Снежная Королева датский сказочник Ганс Кристиан Андерсен написал в течение пяти дней. И она стала его первой и самой длинной литературной сказкой. До этого писатель перерабатывал известные фольклорные сюжеты.

Сказка увидела свет 21 декабря 1844 года. Через год после выхода Рождественской песни Чарльза Диккенса. Существует версия, что в 1840 году Кристиан до безумия влюбился в шведскую оперную певицу Дженни Линд (шведский соловей), но чувства оказались не взаимными.

Четыре года спустя сказочник создал Снежную Королеву, пораженный ледяным сердцем Линд. Правда, это или нет, мы можем только догадываться. Литературоведы считают, что Снежная королева — это не совсем детская сказка.

В ней писатель спрятал символы, которые способны разглядеть и разгадать только взрослые. Но в свободном изложении редактора Ольги Улищенко сказка легкая, интересная и понятная для самых маленьких читателей.

В книгу вошли следующие сказки:

Снежная Королева;

Каменное сердце;

Рыцарь Роланд;

Приключения барона Мюнхгаузена.

Лучшие сказки для самых маленьких

Сказка о бременских музыкантах получила мировую известность благодаря братьям Гримм — Якобу и Вильгельму, которые обработали ее и актуализировали. Сказка вошла в первый том их сборника в 1819 году.

Считается, что животные-музыканты символизируют немецкий народ, а немецкий город Бремен — место, где сбываются мечты.

В современном Бремене находится скульптура-пирамида, посвященная бременским музыкантам: ослу, собаке, коту и петуху. В 2009 году в Германии был снят одноименный художественный фильм.

Сказка Бременские музыканты, которой начинается книга Лучшие сказки для самых маленьких, очарует твоих малышей. А яркие и объемные иллюстрации помогут создать сказочный мир, в котором добро побеждает зло.

То есть добрые животные, мечтающие стать уличными музыкантами, побеждают злых разбойников-трусов.

В книгу вошли следующие сказки:

Бременские музыканты;

Волк и семеро козлят;

Рукавичка;

Лиса и рак;

Круть и Верть;

Пан Коцкий.

Любимые сказки для самых маленьких

Нередко в сказках хитрой является лисичка-сестричка, которая и от охотников способна убежать, и петушка обмануть, и следы замести ловко. Но в сказке Хитрый ежик изобретательный грызун обманывает ту самую хитрую лисичку-сестричку, которая оказывается коварной подружкой.

Если коротко, то лиса и ежик объедали виноград у хозяина. Когда рыжая случайно поймалась в силке, ежик подсказал ей, как спастись. Но когда он вскочил, лиса помогать ему не захотела.

Тогда ежик предложил ей в последний раз обняться, схватил крепко и держал до тех пор, пока хозяин на крик не пришел. Так лисичка поплатилась своей жизнью за предательство.

В болгарской народной сказке с похожим сюжетом лиса убегает от хозяина вместе с ежом, крепко вцепившимся зубами в ее морду.

Сказка Хитрый ежик научит твоих деток, что оставлять друзей в беде неправильно, и виноград воровать тоже. В украинской народной сказке Лисица и ежик грызун тоже обманывает рыжую. Теперь мы можем смело говорить “хитрый, как ежик”.

В книгу вошли следующие сказки:

Белоснежка и семь гномов;

Золушка;

Колосок;

О котиках и петушках;

Сирко;

Хитрый ежик.

Ранее популярные украинские писатели и писательницы делились советами, как привить ребенку любовь к чтению. Надеемся, их советы будут для тебя полезными.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!