Кто-то любит динозавров, а кто-то — роботов: писатели рассказывают, как приучить ребенка читать

Современный мир уносится сломя голову в цифровую эру. Юное поколение с малого возраста держит в руках смартфоны и уже с детства знает, что такое Tik-Tok.

Несмотря на это, популярность детских книг и подростковой литературы не спадает, а наоборот растет.

Появляются новые форматы и вспыхивают имена новых авторов, книжные истории содержат элементы дополненной реальности и диджитализируются согласно запросам современного маленького читателя.

Мы вместе с издательством Vivat спросили трех популярных украинских авторов детской и подростковой литературы — Анастасию Никулину, Екатерину Егорушкину и Кузьку Кузякина — о том, как сегодня можно привлечь ребенка к чтению, с чего следует начинать знакомство с книгами.

Писатели рассказали, какие рассказы и истории следует посоветовать к чтению дошкольникам и подросткам и каким, по мнению авторов, будет будущее украинской детской книги в эпоху цифрового прогресса и господства визуального контента.

Как привлечь ребенка к чтению

На книжных ярмарках часто вижу родителей с детьми, которые приходят, листают книги и потом предлагают их своему ребенку, и ребенок качает головой. Или сдается и кивает. А когда спрашиваешь, читают ли сами родители — говорят, нет, нет времени. А у ребенка это время есть? — говорит Анастасия Никулина.

Собственный пример вдохновляет — моя мама всегда любила читать, у дедушки и бабушки огромная библиотека. Но меня никто не заставлял, я тянулась к бумажным историям сама.

Не стоит пугать объемами и браться за толстенный том. Важно советоваться перед покупкой с ребенком — будет ли ему это интересно. Самая крутая книга для родителей вполне может оставить ребенка равнодушным.

Еще можно начать со сферы интересов ребенка: танцы — тогда книга о танцевальном коллективе, рисование — тогда о рисовании, футбол — история футболиста.

Всегда хорошо работают комиксы, манга, графические романы — крутое начало, ведь это ближе к визуалу, много привлекающих взгляд рисунков и цветов.

А еще чтение художественной литературы — это хобби. Как музыка, игры, актерское мастерство. Если ребенок сейчас не хочет этого, это его право (и с ним все в порядке).

В нашем случае помогает обряд совместного чтения с положительным эмоциональным подкреплением. Например, когда мы с дочкой читали о Муми-Троллях, каждый раз брали по два печенья в форме персонажей этой книги, — делится Екатерина Егорушкина.

Дмитрий Кузьменко (псевд. Кузька Кузякин) рассказывает, что нужно читать с детьми, переживать истории вместе с ними, говорить, смеяться и с нетерпением ждать продолжения.

Кстати, именно благодаря тому, что у меня есть свои маленькие дети и я вынужден читать вместе с ними, я смог существенно подтянуть свою форму по знанию детской литературы, можно сказать, стал почти экспертом по этому вопросу, — замечает писатель.

Книги и принудительное чтение

Екатерина Егорушкина уверена, что принуждать читать не стоит, но следует придерживаться как минимум тех задач, которые дает школьный учитель. К примеру, это может быть полчаса чтения каждый день.

Осенью на презентации в Хмельницком педучилище один парень признался, что сам не прочел ни единой книги исключительно из-за того, что его всю жизнь заставляли читать. И этим принуждением отбили любое желание и подарили мощное чувство протеста — не читать вообще, — рассказывает Анастасия Никулина.

Так стоит ли заставлять ребенка читать? Разве, чтобы отразить это желание навсегда.

С чего начать знакомство с книгами

С рассматривания, щупания, приятных цветов и фактур; с восторженного взгляда родителей; эмоционального пересказывания историй с поддержкой зрительного контакта с ребенком, — отмечает Екатерина Егорушкина.

Анастасия Никулина советует начать с истории. Если история, которую вы рассказываете, заинтересует ребенка — он захочет ее прочесть. Вместе или самостоятельно.

Книги для чтения дошкольникам

Даже у дошкольников разные вкусы и темпераменты. Один ребенок будет слушать книгу от начала до конца, другого нужно увлекать каждой страницей, чтобы удержать внимание.

Для самых маленьких — День рождения белочки или же моя серия книг-картинок с короткими историями о Чубчике, Ляля сонькает, — рекомендует Екатерина Егорушкина.

Для старших дошкольников — День, когда карандаши сбежали; стихи Саши Дерманского; из моих — Истории храбреков из Орешковых Плавней и вся серия Музыкальная сказкотерапия.

Дошкольникам Кузька Кузякин советует читать книги с классными историями, понятными им. Ну, или о машинках. Если говорить о названиях, то это, прежде всего, истории про Петсона и Финдуса Свена Нордквиста, книги о кротенках Тараса и Марьяны Прохаськив, Винни Пух Алана Милна, приключения кроличьей семейки от Женевьевы Юрье.

Также стоит обратить внимание на Автомобили, грузовики и все, что движется Ричарда Скарри, книги о мышатах Мануэля и Диди Эрвина Мозера, стихи Саши Дерманского, Марьяны Савки, Григория Фальковича, Анатолия Костецкого, Ивана Андрусяка, Романа Скибы (несмотря на все, стихи у него действительно замечательные!) и многое другое.

Хороших книг для дошкольников сейчас на самом деле много, выбор огромен. Главное, чтобы родителям было интересно заниматься этим: то есть покупать книгу не просто, чтобы было, а тратить кучу времени на то, чтобы посмотреть хотя бы аннотации и рисунки, чтобы подобрать те тексты, которые будут интересны именно вашему ребенку.

Кто-то может больше любить динозавров, а кто-то роботов. Это вечная проблема.

Виммельбухи — книги, в которых нет текста. Чем они полезны и интересны

Такие книги тренируют внимательность, зрительное восприятие, дарят эстетическое удовольствие. Могут побуждать ребенка самостоятельно или вместе со взрослыми придумывать истории об увиденном.

Лично мне нравятся виммельбухи без ярких мелких деталей, которые могут утомлять, — делится Екатерина Егорушкина.

Кузька Кузякин рассказывает, что к виммельбухам он очень хорошо относится, в отличие от, скажем, книг-картинок. Ему кажется, что важно, чтобы ребенок пережил приключение с книгой. Желательно даже не одно, а повторяющееся в разных вариациях.

Практика показывает, что с хорошим текстом или с книгой, где текста нет вообще, но есть очень запутанные многоэлементные рисунки, гарантированно будет не один приятный вечер.

Причем возникает всегда множество спонтанных вариаций, как «читать» виммельбух. Сначала можно выполнять прописанные там задания. Потом можно искать что-нибудь совсем другое.

Потом соревноваться, кто быстрее найдет какую-нибудь деталь на рисунке. Или ребенок будет загадывать какие-то свои задачи. Можно также отвечать на вопросы о том, что происходит на рисунках. Объяснять или придумывать истории. Виммельбух отлично может заменить мультики или компьютерную игру. То есть это очень классный формат книги.

Дарила такие книги малышам — им нравится. Да и мне самой нравится много деталей, где каждую можно разглядеть, назвать, открыть для себя, — комментирует Анастасия Никулина.

Эра визуального искусства: заменит ли оно чтение для детей и подростков

Екатерина Егорушкина рассказывает, что частично уже заменяет, но у книг есть ряд преимуществ. Визуальное искусство дает готовые картинки. Воображение работает гораздо слабее.

Кроме того, больше рисков негативного воздействия на психику ребенка, ведь созданные чужим воображением образы могут сильнее влиять. А когда образ создает сам ребенок, он способен легче его «переварить» без ущерба для психики.

Визуальное искусство — тоже чтение и может быть отличным этапом перехода к книге. Да и вообще хорошо сосуществовать. Я и сама читаю комиксы и мангу рядом с художественной литературой и нон-фикшном, — добавляет Анастасия Никулина.

Дмитрий Кузьменко (псевд. Кузька Кузякин) убежден, что заменить чтение не может ничего. Потому что во время чтения ты сам рисуешь образы.

Созерцание образов визуального искусства — это противоположное действие: сочинение историй по изображениям. Полезно и то и другое. Но вряд ли взаимозаменяемо.

Школьная программа по литературе: способна ли она удовлетворить читательский запрос школьника

Дмитрий Кузьменко (псевд. Кузька Кузякин) советует не ограничиваться чтением только школьной программы. Потому что школьную программу по литературе никогда нельзя считать достаточной и универсальной.

Детей много. Вкусы, потребности, читательские компетентности, предпочтения и количество книг, которые они способны самостоятельно усвоить, могут быть разными. Собственно, так и должно быть.

И ни одна школьная программа никак не может удовлетворить все это разнообразие. Возможно, она и не должна этого делать. А дать возможность детям прочитать хотя бы в школе те важные произведения из мирового литературного наследия, которые они точно потом никогда не смогут прочитать.

Но в то же время не убить читательский интерес (если он вообще есть) еще в детстве… Это очень сложная задача составить такую ​​оптимальную программу.

Что наиболее привлекательно для детей и подростков в книгах? На что (какие сюжеты, герои, персонажи) они обращают внимание?

Когда общаюсь с читателями на презентациях, часто спрашиваю: что вы любите читать. Современные ребята читают. Меньше времени и желания на книги имеют разве что 11-классники, потому что там все собой закрыло ВНО, — говорит Анастасия Никулина.

Сторителлинг — мощный инструмент. Потому для меня на первом месте всегда история. На втором — стильная обложка. Визуал важен, ведь мы живем в эпоху инстаграмма, где все фотофиксируется, соответственно, должно привлекать взгляд и быть фотогеничным.

Дмитрий Кузьменко (псевд. Кузька Кузякин) думает, что в книгах всегда привлекает приключение, возможность прожить с героем то, что невозможно в реальном мире.

А если вас беспокоит то, что учит ребенок в школе, советуем прочесть материал о том, какое же оно — сексуальное образование в Украине.