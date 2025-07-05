Летний книжный детокс: ТОП-5 книг, чтобы “залечь на дно” в отпуске

В 2025 году быть офлайн — даже звучит как роскошь.

В мире, где экраны держат нас на крючке большую часть суток, все больше людей выбирают не очередное “умное” приложение для продуктивности, а книгу. Обычную. Бумажную. И желательно где-то среди тишины, без Wi-Fi, push-уведомлений и соцсетей.

Отдых без гаджетов стал мировым трендом. По данным Hilton Trends Report: 24% туристов в мире признают, что во время отдыха охотно отключаются от соцсетей.

В Европе растет популярность weekend-ретритов без смартфонов, а американские СМИ уже называют Shut the Phone Up Sunday — самой эффективной личной инвестицией в ментальное здоровье.

И это не просто мода. Digital detox дарит больше сна, меньше тревоги и… снова пробуждает желание читать. Не просто информацию, а книги про чувства, опыт, глубину.

Этим летом мы предлагаем провести время не в ленте соцсетей, а в тексте. Погрузиться не в TikTok, а в рассказ. “Залечь на дно” с книгой.

Далее в подборке — книги, которые идеально подходят для этого осознанного бегства от цифрового шума.

Подборка книг для отдыха

Посібник біохакера

Авторы: Халметоя Яакко Совіярві Оллі Теему Аріна

Издательство: Фабула

Издание сейчас находится в топе рейтингов читателей. В частности, после последнего фестиваля Книжный Арсенал, когда Президент Украины Владимир Зеленский рассказал СМИ, что приобрел и прочитал эту книгу. Более того, он использует советы из книги, чтобы хорошо себя чувствовать.

Какие простые привычки дают наибольший эффект для здоровья? Посібник біохакера обращается к результатам последних исследований целостного здоровья и превращает их в полезную практическую информацию в визуальном и читабельном формате.

Имея более 1500 ссылок на научные источники и сотни иллюстраций, Посібник біохакера — “неполное руководство по человеческому телу” и важное дополнение к библиотеке, рабочему месту, кухне, спортзалу, чемодану и спальне любого, кто искренне заинтересован в оптимальной производительности, здоровье и хорошем самочувствии.

Мова драконів

Автор: Вільямсон С.Ф.

Издательство: READBERRY

Смелая смесь исторической выдумки и фэнтези с атмосферой Блетчли-парка и духом сопротивления.

Альтернативный Лондон, 1923 год. Драконы парят над городом, а небо темно от дыма протестов. После заключения Мирного соглашения, установившего хрупкий мир между людьми и драконами, общество погружается в новую эпоху — классовую сегрегацию, тотальный контроль и страх.

Вивьен — полиглотка и переводчица с драконьих языков, представительница второго класса, что фактически означает быть “почти никем”.

Она верит в систему, учится, не вмешивается и держится в стороне от конфликтов. Но когда ее родителей арестовывают, а сестра оказывается в опасности, Вив вынуждена посмотреть правде в глаза. Мир, в котором она жила, совсем не так справедлив, как ей казалось. Спасая семью, она заключает сделку, которая изменит все — не только ее судьбу, но и будущее всей страны.

Книга вошла в список лучших Young Adult-изданий года по версии редакции Amazon.

Лісова пісня

Автор: Леся Українка

Издательство: Своє

А может немного классики? Леся Украинка. Избранная поэзия — это голос сильного духом поколения, женщины, которая стала символом несокрушимости украинского слова. В сборник вошли лучшие стихи из культовых сборников На крилах пісень, Думи і мрії, Відгуки, а также отдельные произведения и бессмертная Лісова пісня — драма-феерия, покорившая мир.

Леся Украинка — поэтесса, опередившая свое время. В ее словах — огонь борьбы, глубина мысли и вера в Украину. Это поэзия, которая не стареет, а с каждым поколением открывается по-новому. Ее произведения пронизаны темами любви, свободы, справедливости, силы духа и национальной идентичности.

Історія про Сан Мікеле

Автор: Мунте Аксель

Издательство: Ще одну сторінку

Летнее путешествие, которое не ограничивают маршруты или границы.

История о Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте — это настоящее литературное путешествие сквозь время, города и эмоции, а не просто мемуары. Автор сочетает автобиографический рассказ, философские размышления, роман-путешествие и тонкое чувство красоты, приглашая читателя пройтись по его жизненному пути — от Парижа до Лапландии, от Неаполя до Рима.

Но главное место в книге занимает вилла Сан-Микеле на острове Капри — его личный рай и символ духовного дома, куда Мунте мысленно возвращается снова и снова.

Это история, в которой мастерски переплетаются юмор и отчаяние, надежда и боль, личные победы и общечеловеческая несправедливость. А еще — это глубокая и трогательная ода доброте, сопереживанию и любви к жизни во всех ее проявлениях.

Ні жива ні мертва

Автор: Голлі Джексон

Издательство: READBERRY

Посібник з убивства для хорошої дівчинки — мировой YA-бестселлер Холли Джексон, который покорил читателей в более чем 30 странах и стал хитом The New York Times.

История умной, но неопытной Пиппы, которая расследует убийство в своем городке, постепенно превращается в глубокий триллер с опасностями, шантажом, острыми моральными выборами и взрослением.

В финальной части — Ні жива ні мертва — Пип уже не просто ищет преступников, а сама становится жертвой преследования. Ее атакует аноним, угрожая исчезновением. Девушка сталкивается с темной стороной себя и мира, борется с травмами и рискует потерять все.

Напряжение, жуткая атмосфера и психологическая глубина делают финал трилогии по-настоящему исключительным — и намекают, что история еще не завершена.

Иногда одна книга может вернуть сильную веру в лучшее, подарить надежду и просто переключить мозг на лучшие цели. Редакция Vikna.tv делится с тобой собственной подборкой книг, которые в свое время помогли каждой из нас найти опору.

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