Літній книжковий детокс: ТОП-5 книг, щоб “залягти на дно” у відпустці

У 2025-му бути офлайн — навіть звучить як розкіш.

У світі, де екрани тримають нас на гачку більшість годин на добу, дедалі більше людей обирають не ще одну “розумну” програму для продуктивності, а книжку. Звичайну. Паперову. І бажано десь серед тиші, без Wi-Fi, push-сповіщень і соцмереж.

Відпочинок без гаджетів став світовим трендом. За даними Hilton Trends Report: 24% туристів у світі визнають, що під час відпочинку охоче відключаються від соцмереж.

У Європі зростає популярність weekend-ретритів без смартфонів, а американські ЗМІ вже називають Shut the Phone Up Sunday — найефективнішою особистою інвестицією в ментальне здоров’я.

І це не просто мода. Digital detox дарує більше сну, менше тривоги та… знову пробуджує читання. Не як інформацію, а як відчуття, досвід, глибину.

Це літо ми пропонуємо провести не у стрічці соцмереж, а в тексті. Зануритися не в TikTok, а в розповідь. “Залягти на дно” з книжкою.

Далі в добірці — книги, які ідеально підходять для цього усвідомленої втечі від цифрового шуму.

Добірка книг для відпочинку

Посібник біохакера

Автори: Халметоя Яакко Совіярві Оллі Теему Аріна

Видавництво: Фабула

Наразі це видання нині у топі рейтингів читачів. Зокрема, після останнього фестивалю Книжковий Арсенал, коли Президент України Володимир Зеленський розказав медіа, що придбав і прочитав цю книгу. Ба більше, він використовує поради з книги, щоб добре почуватися.

Які прості звички дають найбільший ефект для здоров’я? Посібник біохакера звертається до результатів найостанніших досліджень цілісного здоров’я і перетворює їх на корисну практичну інформацію у візуальному та читабельному форматі.

Маючи понад 1500 посилань на наукові джерела і сотні ілюстрацій, Посібник біохакера — “забраклий посібник із людського тіла” і важливе доповнення до бібліотеки, робочого місця, кухні, спортзалу, валізи та спальні будь-кого, хто щиро зацікавлений в оптимальній продуктивності, здоров’ї та гарному самопочутті.

Мова драконів

Автор: Вільямсон С.Ф.

Видавництво: READBERRY

Смілива суміш історичної вигадки та фентезі з атмосферою Блетчлі-парку і духом спротиву.

Альтернативний Лондон, 1923 рік. Дракони ширяють над містом, а небо темне від диму протестів. Після укладення Мирної угоди, що встановила крихкий мир між людьми та драконами, суспільство занурюється в нову епоху — класову сегрегацію, тотальний контроль і страх.

Вів’єн — поліглотка та перекладачка з драконівських мов, представниця другого класу, що фактично означає бути “майже ніким”.

Вона вірить у систему, вчиться, не втручається й тримається осторонь конфліктів. Але коли її батьків арештовують, а сестра опиняється в небезпеці, Вів змушена подивитися правді в очі. Світ, у якому вона жила, зовсім не такий справедливий, як їй здавалося. Рятуючи родину, вона укладає угоду, яка змінить усе — не лише її долю, а й майбутнє всієї країни.

Книга увійшла до списку найкращих Young Adult-видань року за версією редакції Amazon.

Лісова пісня

Авторка: Леся Українка

Видавництво: Своє

А може класика? Леся Українка. Вибрана поезія — це не просто книга, а голос сильного духом покоління, жінки, яка стала символом незламності українського слова. До збірки увійшли кращі поезії з культових збірок На крилах пісень, Думи і мрії, Відгуки, а також окремі твори та безсмертна Лісова пісня — драма-феєрія, яка підкорила світ.

Леся Українка — поетеса, яка випередила свій час. У її словах — вогонь боротьби, глибина думки та віра в Україну. Це поезія, яка не старіє, а з кожним поколінням відкривається по-новому. Її твори пронизані темами кохання, волі, справедливості, сили духу й національної ідентичності.

Історія про Сан Мікеле

Автор: Мунте Аксель

Видавництво: Ще одну сторінку

Літня подорож, яку не обмежують маршрути чи кордони.

Історія про Сан-Мікеле шведського лікаря Акселя Мунте — це справжня літературна подорож крізь час, міста та емоції, а не просто мемуари. Автор поєднує автобіографічну оповідь, філософські роздуми, роман-подорож і тонке відчуття краси, запрошуючи читача пройтися його життєвим шляхом — від Парижа до Лапландії, з Неаполя до Рима.

Та головне місце у книжці займає вілла Сан-Мікеле на острові Капрі — його особистий рай і символ духовного дому, куди Мунте подумки повертається знову й знову.

Це історія, в якій майстерно переплітаються гумор і розпач, надія і біль, особисті перемоги й загальнолюдська несправедливість. А ще — це глибока й зворушлива ода доброті, співпереживанню та любові до життя в усіх його проявах.

Ні жива ні мертва

Авторка: Голлі Джексон

Видавництво: READBERRY

Посібник з убивства для хорошої дівчинки — світовий YA-бестселер Голлі Джексон, який підкорив читачів у понад 30 країнах і став хітом The New York Times.

Історія розумної, але недосвідченої Піппи, яка розслідує вбивство у своєму містечку, поступово перетворюється на глибокий трилер із небезпеками, шантажем, гострими моральними виборами та дорослішанням.

У фінальній частині — Ні жива ні мертва — Піп вже не просто шукає злочинців, а сама стає жертвою переслідування.

Її атакує анонім, погрожуючи зникненням. Дівчина стикається з темною стороною себе та світу, бореться з травмами й ризикує втратити все.

Напруга, моторошна атмосфера й психологічна глибина роблять фінал трилогії по-справжньому винятковим — і натякають, що історія ще не завершена.

Інколи одна книга може витарувати сильну віру в краще, подарувати надію та просто перемикнути мозок на кращі цілі. Редакція Вікон ділиться з тобою власною добіркою книг, які свого часу допомогли кожній з нас знайти опору.

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