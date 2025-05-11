Як знайти опору — добірка книг від Вікон, які тобі варто почитати

У складні часи рятуватись можна по-різному. Інколи одна книга може витарувати в тобі сильну віру в краще, подарувати надію та просто перемикнути мозок на кращі цілі.

Редакція Вікон ділиться з тобою власною добіркою книг, які свого часу допомогли кожній з нас повірити в краще. Можливо, ці сюжети допоможуть і тобі.

Книги, які дарують надію на краще: добірка Вікон

Людина в пошуках справжнього сенсу, Віктор Франкл

Ця книга заснована на досвіді автора, який пережив полон у нацистських концтаборах. Сюжет — про неймовірну силу людського духу та здатність знаходити сенс навіть у найскладніших обставинах.

Книга вчить шукати надію та використовувати її для виживання.

Місто дівчат, Елізабет Ґілберт

На перший погляд, це роман про жіночу сексуальність та пізнання цього світу і себе. Однак події відбуваються на тлі Другої світової війни, що дуже резонує українцям нині.

Після війни усе інакше… Мудрі люди повинні бути готові до змін, — писала авторка.

Та ця книга дійсно рекомендована до прочитання всім дівчатам, які відчувають, що загубилися, або що їм бракує сміливості проживати своє життя яскраво.

Атлант розправив плечі, Айн Ренд

Це трилогія, яка вчить розуміти роль індивідуалізму, капіталізму та уряду в суспільстві.

Авторка сміливо роздумує, що буде, якщо зникнуть індивідуальність та творчість, свобода вибору. Однак варто бути морально готовим (-ою) до прочитання, особливо третьої книги.

Книга пропонує альтернативний погляд на економіку та суспільний устрій. Попри все — дарує надію на краще майбутнє силами кожної людини.

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Коли подих стає повітрям, Пол Каланіті

Цей науково-дослідний твір є автобіографією нейрохірурга Пола Каланіті, який опублікували посмертно. Чоловік описує спогади своєї боротьби з раком, свої емоції, страхи, прийняття.

А головне — як хвороба змінила його ставлення до життя та його близьких.

Ця зворушлива історія так і залишиться недописаною. Бо це — історія про життя, а не про смерть.

Прийняття, Ганна Крицька

Українська гештальт-терапевтка та письменниця Ганна Крицька випустила книгу, яка вчить цінувати життя.

Вона про прийняття втрати, пошуки себе та переживання свого досвіду. Це також автобіографія, написана в час війни в Україні.

Ця книга навчить також допомагати собі, ухвалювати складні рішення на свою користь та жити це життя таким, яким воно є саме зараз.

Про складні людські відносити писав й видатний Еріх Марія Ремарк. Підбірку найбільш відомих книг Ремарка можеш знайти за посиланням.

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