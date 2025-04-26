Література як прихисток: як книготерапія допомагає вціліти в часи війни

Війна змінила життя мільйонів людей, і навіть у найскладніші часи, коли біль і тривога здаються непереборними, література стала однією з найбільших опор для багатьох.

Для деяких людей, особливо дорослих і дітей, читання стало способом не лише втечі від реальності, а й важливим інструментом для подолання емоційних і психологічних труднощів.

Підживлення віри через дитячу літературу

З початком війни багато українців обрали для себе тимчасову втечу в дитячу літературу.

Кілька моїх знайомих припинили читати дорослі книжки та занурилися у дитячі, — ділиться українська письменниця Катерина Єгорушкіна.

Вона зазначає, що це дозволяло не лише відновити внутрішню дитину, а й знайти вірність добрим ідеалам:

Це була інтуїтивна потреба шукати опори в казках, фантастиці та фентезі.

Читання таких творів стало способом відновлення віри у перемогу світла над темрявою, мужності над ницістю.

Це не лише спосіб відволіктися від реальності, але й важлива частина спілкування для батьків і дітей.

У часи війни, коли більшість родин переживають труднощі, читання разом стало не лише емоційною підтримкою, а й важливим способом зберегти зв’язок.

Читання допомагало батькам відновити відчуття безпеки та навіть дати дітям можливість пережити безтурботні миті.

Книги як безпечний простір для дітей

Не менш важливою є роль літератури для дітей, які переживають стрес через війну.

Як зазначає Катерина Єгорушкіна, її син Роман, внаслідок стресу через переїзд і війну, втратив багато слів у своєму словниковому запасі:

Розвиток мовлення сина загальмував.

Відтак, повернення до дитячих книжок, таких як серія про Бодьо польської авторки Марти Галевської-Кустри, стало для нього безпечним простором.

Це допомогло Роману відновити емоційну стабільність і знову знайти зв’язок зі своїми переживаннями через прості, знайомі ілюстрації та сюжети.

Один із найбільш яскравих прикладів — коли Роман почав змінювати імена персонажів у книжках, замінюючи їх на свої власні, додаючи так зв’язок із літературними героями:

Замість імені головного персонажа він просить казати Ромчик, а замість сестрички Мисі — Даринка.

Терапевтичний потенціал читання

Книготерапія є ефективним інструментом, що дозволяє не тільки дітям, а й дорослим пережити важкі емоційні моменти.

Так, під час волонтерських зустрічей на Чернігівщині, Єгорушкіна спостерігала, як дорослі, зокрема батьки, відновлювали емоційну стабільність через сторітелінг.

Вона зазначає:

Дорослі дивувалися, коли я запропонувала їм обійняти себе й прошепотіти щось хороше. Це був момент повернення до себе, до емоційного центру.

Особливо важливою є роль книжок і для підлітків.

Протягом своїх зустрічей з підлітками в Одесі, авторка зазначила, як війна змінила життя молоді, а література стала важливим способом допомогти їм обробити власні емоції та віднайти відчуття стабільності.

Вона згадує:

Література і мистецтво стали для них ліками і сенсом, даючи можливість зрозуміти, як важливо записувати власні переживання, щоб зберегти спогади й мати змогу передати їх наступним поколінням.

Літературна терапія для дорослих і дітей

В умовах війни читання та написання книжок стають не тільки ресурсним фактором, але й емоційною підтримкою для тих, хто переживає стрес і травму.

Важливість літератури полягає в її здатності стати тим безпечним простором, де кожен може знайти розраду і надію на майбутнє.

Як зазначає Єгорушкіна:

Ми все ще потребуємо опор, і діти, і дорослі. Література дає нам можливість пережити ці моменти.

Книготерапія, завдяки своїй здатності відновлювати емоційний баланс, виявляється не лише способом боротьби з переживаннями, але й ключем до розуміння власних почуттів у складні часи.

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