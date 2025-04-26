Литература как убежище: как книготерапия помогает выжить во время войны

Фото Pexels Война изменила жизни миллионов людей, и даже в самые сложные времена, когда боль и тревога кажутся непреодолимыми, литература стала опорой для многих. Для некоторых людей, особенно взрослых и детей, чтение стало не только способом бегства от реальности, но и важным инструментом для преодоления эмоциональных и психологических трудностей. Усиление веры через детскую литературу С началом войны многие украинцы выбрали для себя временное убежище в детской литературе. Несколько моих знакомых перестали читать взрослые книги и погрузились в детские, — делится украинская писательница Катерина Егорушкина. Она отмечает, что это позволяло не только восстановить внутреннего ребенка, но и обрести верность добрым идеалам: Это была интуитивная потребность искать опоры в сказках, фантастике и фэнтези. Чтение таких произведений стало способом восстановления веры в победу света над тьмой, мужества над низостью. Это не только способ отвлечься от реальности, но и важная часть общения для родителей и детей. Во времена войны, когда большинство семей переживают трудности, совместное чтение стало не только эмоциональной поддержкой, но и важным способом сохранить связь.Чтение помогало родителям восстановить ощущение безопасности и даже дать детям возможность пережить беззаботные мгновения. Фото: Pexels Читать по теме Что искать на фестивале Книжкова країна: гид для любителей книг и всех-всех-всех Целых 4 дня на полное погружение в книжный мир. Книги как безопасное пространство для детей Не менее важна роль литературы для детей, переживающих стресс из-за войны. Как отмечает Катерина Егорушкина, ее сын Роман из-за стресса, вызванного переездом и войной, утратил многие слова в своем словарном запасе: Развитие речи сына затормозилось. Следовательно, возвращение к детским книгам, таким как серия о Бодзё польской писательницы Марты Галевской-Кустры, стало для него безопасным пространством. Фото: Pexels Это помогло Роману восстановить эмоциональную стабильность и снова обрести связь со своими переживаниями через простые, знакомые иллюстрации и сюжеты. Один из самых ярких примеров — когда Роман начал менять имена персонажей в книгах, заменяя их на свои собственные, добавляя таким образом собственную связь с литературными героями: Вместо имени главного персонажа он просит говорить Ромчик, а вместо сестренки Мыси — Даринка. Терапевтический потенциал чтения Книготерапия является эффективным инструментом, позволяющим не только детям, но и взрослым пережить тяжелые эмоциональные моменты. Так, во время волонтерских встреч в Черниговской области Егорушкина наблюдала, как взрослые, в частности родители, восстанавливали эмоциональную стабильность через сторителлинг. Она отмечает: Взрослые удивлялись, когда я предложила им обнять себя и прошептать что-то хорошее. Это был момент возвращения к себе, к эмоциональному центру. Фото:Pexels Особенно важна роль книг и для подростков. Во время своих встреч с подростками в Одессе автор отметила, как война изменила жизнь молодежи, а литература стала важным способом помочь им обработать собственные эмоции и обрести ощущение стабильности. Она вспоминает: Литература и искусство стали для них лекарством и смыслом, давая возможность понять, как важно записывать собственные переживания, чтобы сохранить воспоминания и иметь возможность передать их следующим поколениям. Литературная терапия для взрослых и детей В условиях войны чтение и написание книг становятся не только отвлекающим фактором, но и эмоциональной поддержкой для тех, кто переживает стресс и травму. Важность литературы заключается в ее способности стать тем безопасным пространством, где каждый может найти утешение и надежду на будущее. Как отмечает Егорушкина: Мы все еще нуждаемся в опорах, и дети, и взрослые. Литература дает нам возможность пережить эти моменты. Книготерапия, благодаря своей способности восстанавливать эмоциональный баланс, оказывается не только способом борьбы с переживаниями, но и ключом к пониманию собственных чувств в сложные времена. Ранее мы рассказывали, как пассажиры популярного перевозчика смогут слушать аудиокниги украинских классиков во время поездок, обогащая свое время в дороге.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дети, Книги, Украина Источник ZN,UA Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter