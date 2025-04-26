Литература как убежище: как книготерапия помогает выжить во время войны

Война изменила жизни миллионов людей, и даже в самые сложные времена, когда боль и тревога кажутся непреодолимыми, литература стала опорой для многих.

Для некоторых людей, особенно взрослых и детей, чтение стало не только способом бегства от реальности, но и важным инструментом для преодоления эмоциональных и психологических трудностей.

Усиление веры через детскую литературу

С началом войны многие украинцы выбрали для себя временное убежище в детской литературе.

Несколько моих знакомых перестали читать взрослые книги и погрузились в детские, — делится украинская писательница Катерина Егорушкина.

Она отмечает, что это позволяло не только восстановить внутреннего ребенка, но и обрести верность добрым идеалам:

Это была интуитивная потребность искать опоры в сказках, фантастике и фэнтези.

Чтение таких произведений стало способом восстановления веры в победу света над тьмой, мужества над низостью.

Это не только способ отвлечься от реальности, но и важная часть общения для родителей и детей. Во времена войны, когда большинство семей переживают трудности, совместное чтение стало не только эмоциональной поддержкой, но и важным способом сохранить связь.

Чтение помогало родителям восстановить ощущение безопасности и даже дать детям возможность пережить беззаботные мгновения.

Книги как безопасное пространство для детей

Не менее важна роль литературы для детей, переживающих стресс из-за войны.

Как отмечает Катерина Егорушкина, ее сын Роман из-за стресса, вызванного переездом и войной, утратил многие слова в своем словарном запасе:

Развитие речи сына затормозилось.

Следовательно, возвращение к детским книгам, таким как серия о Бодзё польской писательницы Марты Галевской-Кустры, стало для него безопасным пространством.

Это помогло Роману восстановить эмоциональную стабильность и снова обрести связь со своими переживаниями через простые, знакомые иллюстрации и сюжеты.

Один из самых ярких примеров — когда Роман начал менять имена персонажей в книгах, заменяя их на свои собственные, добавляя таким образом собственную связь с литературными героями:

Вместо имени главного персонажа он просит говорить Ромчик, а вместо сестренки Мыси — Даринка.

Терапевтический потенциал чтения

Книготерапия является эффективным инструментом, позволяющим не только детям, но и взрослым пережить тяжелые эмоциональные моменты.

Так, во время волонтерских встреч в Черниговской области Егорушкина наблюдала, как взрослые, в частности родители, восстанавливали эмоциональную стабильность через сторителлинг.

Она отмечает:

Взрослые удивлялись, когда я предложила им обнять себя и прошептать что-то хорошее. Это был момент возвращения к себе, к эмоциональному центру.

Особенно важна роль книг и для подростков.

Во время своих встреч с подростками в Одессе автор отметила, как война изменила жизнь молодежи, а литература стала важным способом помочь им обработать собственные эмоции и обрести ощущение стабильности.

Она вспоминает:

Литература и искусство стали для них лекарством и смыслом, давая возможность понять, как важно записывать собственные переживания, чтобы сохранить воспоминания и иметь возможность передать их следующим поколениям.

Литературная терапия для взрослых и детей

В условиях войны чтение и написание книг становятся не только отвлекающим фактором, но и эмоциональной поддержкой для тех, кто переживает стресс и травму.

Важность литературы заключается в ее способности стать тем безопасным пространством, где каждый может найти утешение и надежду на будущее.

Как отмечает Егорушкина:

Мы все еще нуждаемся в опорах, и дети, и взрослые. Литература дает нам возможность пережить эти моменты.

Книготерапия, благодаря своей способности восстанавливать эмоциональный баланс, оказывается не только способом борьбы с переживаниями, но и ключом к пониманию собственных чувств в сложные времена.

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