Как найти опору — подборка книг от Вікон, которые тебе стоит почитать

В сложное время спасаться можно по-разному. Иногда одна книга может найти в тебе сильную веру в лучшее, подарить надежду и просто переключить мозг на позитивные цели. Редакция Вікон делится с тобой собственной подборкой книг, которые в свое время помогли каждой из нас поверить в лучшее. Возможно, эти сюжеты помогут и тебе. Книги, которые дарят надежду на лучшее: подборка Вікон Человек в поисках смысла, Виктор Франкл Эта книга основана на опыте автора, пережившего плен в нацистских концлагерях. Сюжет — о невероятной силе человеческого духа и способности обретать смысл даже в самых сложных обстоятельствах. Книга учит искать надежду и использовать ее для выживания. Город женщин, Элизабет Гилберт На первый взгляд, это роман о женской сексуальности и познании этого мира и себя. Однако события происходят на фоне Второй мировой войны, что очень резонирует украинцам. После войны все иначе… Мудрые люди должны быть готовы к переменам, — писала автор. Эта книга действительно рекомендована к прочтению всем девушкам, которые чувствуют, что потерялись, или что им не хватает смелости проживать свою жизнь ярко. Атлант расправил плечи, Айн Рэнд Это трилогия, которая учит понимать роль индивидуализма, капитализма и правительства в обществе. Автор смело раздумывает, что будет, если исчезнут индивидуальность и творчество, свобода выбора. Однако следует быть морально готовым к прочтению, особенно третьей книги. Книга предлагает альтернативный взгляд на экономику и общественное устройство. Несмотря на все, дарит надежду на лучшее будущее силами каждого человека. Читать по теме Литература как убежище: как книготерапия помогает выжить во время войны Литература во время войны поддерживает взрослых и детей и снижает стрес Когда дыхание растворяется в воздухе, Пол Каланити Это научно-исследовательское произведение является автобиографией нейрохирурга Пола Каланити, опубликовано посмертно. Мужчина описывает воспоминания своей борьбы с раком, свои эмоции, страхи, принятия. А главное — как болезнь изменила его отношение к жизни и его близких. Эта трогательная история так и останется недописанной. Потому что это история о жизни, а не о смерти. Принятие, Анна Крицкая Украинская гештальт-терапевт и писательница Анна Крицкая выпустила книгу, которая учит ценить жизнь. Она о принятии потери, поисках себя и переживании своего опыта. Это автобиография, написанная во время войны в Украине. Эта книга научит также помогать себе, принимать сложные решения в свою пользу и жить эту жизнь такой, какова она именно сейчас. О сложных человеческих отношениях писал и выдающийся Эрих Мария Ремарк. Подборку самых известных книг Ремарка можно найти по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Книги Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter