Как найти опору — подборка книг от Вікон, которые тебе стоит почитать

В сложное время спасаться можно по-разному. Иногда одна книга может найти в тебе сильную веру в лучшее, подарить надежду и просто переключить мозг на позитивные цели.

Редакция Вікон делится с тобой собственной подборкой книг, которые в свое время помогли каждой из нас поверить в лучшее. Возможно, эти сюжеты помогут и тебе.

Книги, которые дарят надежду на лучшее: подборка Вікон

Человек в поисках смысла, Виктор Франкл

Эта книга основана на опыте автора, пережившего плен в нацистских концлагерях. Сюжет — о невероятной силе человеческого духа и способности обретать смысл даже в самых сложных обстоятельствах.

Книга учит искать надежду и использовать ее для выживания.

Город женщин, Элизабет Гилберт

На первый взгляд, это роман о женской сексуальности и познании этого мира и себя. Однако события происходят на фоне Второй мировой войны, что очень резонирует украинцам.

После войны все иначе… Мудрые люди должны быть готовы к переменам, — писала автор.

Эта книга действительно рекомендована к прочтению всем девушкам, которые чувствуют, что потерялись, или что им не хватает смелости проживать свою жизнь ярко.

Атлант расправил плечи, Айн Рэнд

Это трилогия, которая учит понимать роль индивидуализма, капитализма и правительства в обществе.

Автор смело раздумывает, что будет, если исчезнут индивидуальность и творчество, свобода выбора. Однако следует быть морально готовым к прочтению, особенно третьей книги.

Книга предлагает альтернативный взгляд на экономику и общественное устройство. Несмотря на все, дарит надежду на лучшее будущее силами каждого человека.

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Когда дыхание растворяется в воздухе, Пол Каланити

Это научно-исследовательское произведение является автобиографией нейрохирурга Пола Каланити, опубликовано посмертно. Мужчина описывает воспоминания своей борьбы с раком, свои эмоции, страхи, принятия.

А главное — как болезнь изменила его отношение к жизни и его близких.

Эта трогательная история так и останется недописанной. Потому что это история о жизни, а не о смерти.

Принятие, Анна Крицкая

Украинская гештальт-терапевт и писательница Анна Крицкая выпустила книгу, которая учит ценить жизнь.

Она о принятии потери, поисках себя и переживании своего опыта. Это автобиография, написанная во время войны в Украине.

Эта книга научит также помогать себе, принимать сложные решения в свою пользу и жить эту жизнь такой, какова она именно сейчас.

О сложных человеческих отношениях писал и выдающийся Эрих Мария Ремарк. Подборку самых известных книг Ремарка можно найти по ссылке.

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